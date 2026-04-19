Goście Kawiarenki o odwołaniu Łukasza Tyszlera z funkcji dyrektora szpitala w Zdrojach

Region Krzysztof Cichocki

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Na zdj. od lewej: Bartosz Arłukowicz, Krzysztof Romianowski, Dariusz Wieczorek, Rafał Kubowicz, Adam Rudawski. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Na zdj. od lewej: Bartosz Arłukowicz, Krzysztof Romianowski, Dariusz Wieczorek, Rafał Kubowicz, Adam Rudawski. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Goście porannej "Kawiarenki politycznej" Radia Szczecin zgodni: to pracodawca decyduje, ale bez procedur taka decyzja może się nie obronić. Chodzi o decyzję marszałka Olgierda Geblewicza o odwołaniu Łukasza Tyszlera z funkcji dyrektora szpitala w szczecińskich Zdrojach.
Kawiarenka polityczna [19.04.2026]

Kawiarenka polityczna [19.04.2026]

Sam zainteresowany zapowiada walkę w sądzie i wskazuje na konieczność zgody - w tym przypadku - Rady Miasta.

Dariusz Wieczorek z Lewicy zaznaczał, że kluczowe są tu kompetencje pracodawcy i obowiązujące przepisy, które regulują takie decyzje. - Kwestie dotyczące tego, kto w jaki sposób, w którym momencie jest odwoływany, to jest decyzja pracodawcy. Każdy pracownik ma prawo się odwołać do sądu - powiedział w "Kawiarence politycznej" Wieczorek.

Zdaniem europosła Koalicji Obywatelskiej Bartosza Arłukowicza, wszystko w tej sprawie musi odbywać się zgodnie z procedurami i z udziałem samorządu.

- Marszałek ma prawo decydować i zarząd województwa, kto będzie szpitalem dowodził, takim czy takim. Ale jeśli decyduje się na to, jakikolwiek pracodawca, żeby zwolnić w tej sytuacji w zgodzie z prawem, to musi po prostu postępować w zgodzie z prawem. W związku z tym radni muszą się liczyć z tym, że taki wniosek powinien do nich trafić - mówił Arłukowicz.

W ocenie radnego Prawa i Sprawiedliwości Krzysztofa Romianowskiego, sprawa ta ma także wyraźny wymiar polityczny i może być efektem napięć wewnątrz Koalicji Obywatelskiej.

- To pokazuje pewien konflikt w Koalicji Obywatelskiej. Tych frakcji w szczecińskiej Koalicji Obywatelskiej jest wiele, bo mamy i frakcję Nitrasa, i Geblewicza, i Marchewki, więc być może jest to wojna frakcyjna w Koalicji Obywatelskiej - powiedział Romianowski.

Łukasz Tyszler kierował szpitalem w szczecińskich Zdrojach przez 11 lat.

Dariusz Wieczorek z Lewicy zaznaczał, że kluczowe są tu kompetencje pracodawcy i obowiązujące przepisy, które regulują takie decyzje.
Zdaniem europosła Koalicji Obywatelskiej Bartosza Arłukowicza, wszystko w tej sprawie musi odbywać się zgodnie z procedurami i z udziałem samorządu.
W ocenie radnego Prawa i Sprawiedliwości Krzysztofa Romianowskiego, sprawa ta ma także wyraźny wymiar polityczny i może być efektem napięć wewnątrz Koalicji Obywatelskiej.

Najczęściej czytane

  1. Ze szpitala w Zdrojach odeszło kilkunastu ginekologów. Tyszler: muszą odmładzać kadry
    (od 13 kwietnia oglądane 5698 razy)
  2. Od 17 kwietnia w Szczecinie Strefa Czystego Transportu
    (od 15 kwietnia oglądane 4919 razy)
  3. Wszystko co powinniśmy wiedzieć o Strefie Czystego Transportu [MAPA, WIDEO, WYKAZ ULIC]
    (od przedwczoraj oglądane 2584 razy)
  4. Zawiadomienie do prokuratury ws. Trasy Zamkowej [ZDJĘCIA]
    (od 14 kwietnia oglądane 2555 razy)
  5. GDDKiA przejmie fragment Szosy Stargardzkiej
    (od 13 kwietnia oglądane 2174 razy)
radioszczecin.tv

"Aktywna sobota" z Festynu nad Odrą w Starych Łysogórkach [WIDEO, ZDJĘCIA]
Święto kawoszy i miłośników szczecińskich produktów [WIDEO, ZDJĘCIA]
Wszystko co powinniśmy wiedzieć o Strefie Czystego Transportu [MAPA, WIDEO, WYKAZ ULIC]
Audiobook Katarzyny Nosowskiej w Radiu Szczecin [WIDEO]
Andrzej Skrendo
"Jestem za" kontra "pozorny ruch", czyli mieszkańcy o Strefie Czystego Transportu [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty