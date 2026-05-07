Zastępcze linie autobusowe w Świnoujściu

Pasażerowie świnoujskiej komunikacji miejskiej muszą przygotować się na prawdziwą rewolucję w rozkładach. Trwający remont ul. Sienkiewicza i zamknięcie kluczowych skrzyżowań z ulicami Piłsudskiego i Prusa wymusiły na przewoźniku radykalne kroki.





Aleksander Dmowski ze Świnoujskiej Komunikacji Autobusowej informuje, że ze względu na remont przejazd standardowych autobusów dotychczasowymi trasami stał się niemożliwy, a popularne linie numer 3 oraz 6 zostają czasowo zawieszone.- Będą uruchomione linie zastępcze, które pojadą innymi trasami. Zamiast linii 3 będzie linia zastępcza 93, zamiast linii 6 linia 96 - mówi Dmowski.Linie zastępcze mają kompensować nagłe zmiany.- Autobusy pojadą jak najbardziej zbliżonymi trasami do 3,6, natomiast są to inne trasy. Staraliśmy się zrobić tak, żeby też nie zmieniać rozkładu jazdy w sensie godzin odjazdu tych autobusów z pętli - dodaje Dmowski.Utrudnienia potrwają do połowy czerwca.