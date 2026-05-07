W Policach można zostać dawcą krwi

Będzie można oddać krew w specjalnym pojeździe, który zaparkuje w czwartek przed Starostwem Powiatowym w Policach.
To w ramach akcji „Czerwona Krwinka 2026”.
Krwiobus będzie dostępny między 9 a 13. By móc oddać krew należy wziąć ze sobą dowód osobisty i zjeść lekkie śniadanie.
Dla wszystkich dawców przygotowano upominki.
