Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

"To są te sytuacje, kiedy niestety brakuje nam świadomości"

Region Krzysztof Cichocki

Fot. pixabay.com / orzalaga (CC0 domena publiczna)
Fot. pixabay.com / orzalaga (CC0 domena publiczna)
Brak czasu, ale też podejście „na coś trzeba umrzeć”- to zdaniem eksperta jedne z głównych powodów unikania badań profilaktycznych.
W audycji "Radio Szczecin na Wieczór" mówiła o tym prof. dr hab. n. med. Jolanta Walusiak-Skorupa, dyrektor Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi, wskazując, że program „Urlop na profilaktykę – 8 godzin na badania” może pomóc przełamać te bariery.

W Polsce z programów badań profilaktycznych korzysta zaledwie 10-35 proc. uprawnionych osób. Nowy program, jak wyjaśniała ekspertka, ma przede wszystkim ułatwić dostęp do badań.

- Inicjatywa ta polega na tym, że pracownik dostaje czas wolny albo w formie jednego dnia, albo w formie kilku razy łącznie 8 godzin na wykonanie badań profilaktycznych - mówi Walusiak-Skorupa.

Problemem jest jednak nie tylko brak czasu, ale też podejście części pacjentów - dodaje ekspertka.

- Na pewno nam brakuje czasu, ale czasami też nam brakuje świadomości. Te dyskusje, które ja prowadzę w gabinecie, bo ciśnienie podwyższone nie boli, bo cholesterol wysoki nie boli. Pacjenci mówią "bo na coś trzeba umrzeć", to mnie od razu ciśnienie rośnie, to są te sytuacje, kiedy niestety brakuje nam świadomości - mówi dyrektor Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi.

Na bezpłatną mammografię zgłasza się w Polsce jedynie około 33 procent uprawnionych kobiet, podczas gdy w wielu krajach Unii Europejskiej odsetek ten sięga nawet 70–80 procent. Jeszcze gorzej wygląda sytuacja w przypadku profilaktyki raka szyjki macicy, udział w programie spadł z około 20 do zaledwie 11 procent.

Edycja tekstu: Natalia Chodań
W Polsce z programów badań profilaktycznych korzysta zaledwie 10-35 proc. uprawnionych osób. Nowy program, jak wyjaśniała ekspertka, ma przede wszystkim ułatwić dostęp do badań.
Problemem jest jednak nie tylko brak czasu, ale też podejście części pacjentów - dodaje ekspertka.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 8:00 serwis z godziny 7:30

pokaż więcej

Archiwum informacji

maj 2026
poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek01sobota02niedziela03poniedziałek04wtorek05środa06czwartek07piątek08sobota09niedziela10poniedziałek11wtorek12środa13czwartek14piątek15sobota16niedziela17poniedziałek18wtorek19środa20czwartek21piątek22sobota23niedziela24poniedziałek25wtorek26środa27czwartek28piątek29sobota30niedziela31

Najczęściej czytane

  1. Natalia Mędrzyk zostaje w Chemiku
    (od wczoraj oglądane 2656 razy)
  2. Wójt gminy Rewal odnosi się do krytyki budowy Hotelu Gołębiewski w Pobierowie
    (od 04 maja oglądane 2498 razy)
  3. Zabójstwo w Grzędzicach
    (od przedwczoraj oglądane 2491 razy)
  4. Wypadek na Alei Wojska Polskiego w Szczecinie
    (od 01 maja oglądane 2353 razy)
  5. Problemy z szynami w Szczecinie powodują utrudnienia [AKTUALIZACJA]
    (od 03 maja oglądane 2223 razy)
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Uczniowie ze Szczecina i Berlina zagrali w międzynarodowym projekcie [WIDEO, ZDJĘCIA]
Mieszkańcy organizują protest. Radni z wizją lokalną na budowie w Podjuchach [WIDEO, ZDJĘCIA]
Piotr Redmerski
Królowa nauk oswojona. "Mogłabym to zrobić w godzinę" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Aleja Gwiazd Szczecińskiego Sportu oficjalnie odsłonięta [WIDEO, ZDJĘCIA]
Olgierd Geblewicz

Najnowsze podcasty