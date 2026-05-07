Brak czasu, ale też podejście „na coś trzeba umrzeć”- to zdaniem eksperta jedne z głównych powodów unikania badań profilaktycznych.

W audycji "Radio Szczecin na Wieczór" mówiła o tym prof. dr hab. n. med. Jolanta Walusiak-Skorupa, dyrektor Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi, wskazując, że program „Urlop na profilaktykę – 8 godzin na badania” może pomóc przełamać te bariery.W Polsce z programów badań profilaktycznych korzysta zaledwie 10-35 proc. uprawnionych osób. Nowy program, jak wyjaśniała ekspertka, ma przede wszystkim ułatwić dostęp do badań.- Inicjatywa ta polega na tym, że pracownik dostaje czas wolny albo w formie jednego dnia, albo w formie kilku razy łącznie 8 godzin na wykonanie badań profilaktycznych - mówi Walusiak-Skorupa.Problemem jest jednak nie tylko brak czasu, ale też podejście części pacjentów - dodaje ekspertka.- Na pewno nam brakuje czasu, ale czasami też nam brakuje świadomości. Te dyskusje, które ja prowadzę w gabinecie, bo ciśnienie podwyższone nie boli, bo cholesterol wysoki nie boli. Pacjenci mówią "bo na coś trzeba umrzeć", to mnie od razu ciśnienie rośnie, to są te sytuacje, kiedy niestety brakuje nam świadomości - mówi dyrektor Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi.Na bezpłatną mammografię zgłasza się w Polsce jedynie około 33 procent uprawnionych kobiet, podczas gdy w wielu krajach Unii Europejskiej odsetek ten sięga nawet 70–80 procent. Jeszcze gorzej wygląda sytuacja w przypadku profilaktyki raka szyjki macicy, udział w programie spadł z około 20 do zaledwie 11 procent.