Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

"Biblioteka powinna być miejscem, które sieciuje ludzi, książki, kulturę"

Region Małgorzata Frymus

Barbara Markowska. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Barbara Markowska. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Rozdano nagrody „Bibliotekarza Roku" w Zachodniopomorskiem. Tytuł ten otrzymała Barbara Markowska z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie, zaś "Biblioteką Roku" została placówka w Kołobrzegu.
Nagroda „Bibliotekarza Roku" została ustanowiona w 2009 roku z inicjatywy Marszałka Województwa oraz regionalnego okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

- Najbardziej dumna jestem z tego, że udaje mi się do współpracy namówić tak wiele osób - mówi Bibliotekarka Roku Barbara Markowska. - Biblioteka powinna być miejscem, które sieciuje ludzi, książki, kulturę, więc my jesteśmy takim miejscem wspólnym, współdzielonym ze społecznością lokalną, z artystami, z twórcami, z organizacjami pozarządowymi i myślę, że udało się to zrealizować przy większości przedsięwzięć, które realizowałam w ubiegłym roku.

- W ubiegłym roku zdobyliśmy fundusze na dodatkowe działania i to chyba dało nam tę nagrodę - mówi dyrektorka Miejskej Biblioteki Publicznej w Kołobrzegu Monika Dziedzic. - Mieszkańcy zaczęli zauważać, że biblioteka stała się takim ich centrum kultury. W Kołobrzegu w tej chwili jest bardzo duży wybór i biblioteka jest ważna. Ludzie do nas przychodzą, biorą nas pod uwagę. Jesteśmy instytucją kultury, z którą ludzie się zaczęli liczyć.

Wszystkie biblioteki w Zachodniopomorskim zapraszają od dziś na Tydzień Bibliotek. Zaplanowano spotkania autorskie, wystawy, warsztaty i wspólne czytanie.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
- Najbardziej dumna jestem z tego, że udaje mi się do współpracy namówić tak wiele osób - mówi Bibliotekarka Roku Barbara Markowska.
- W ubiegłym roku zdobyliśmy fundusze na dodatkowe działania i to chyba dało nam tę nagrodę - mówi dyrektorka Miejskej Biblioteki Publicznej w Kołobrzegu Monika Dziedzic.
Relacja Małgorzaty Frymus z programu "Tematy i Muzyka".

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 21:00 serwis z godziny 20:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

maj 2026
poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek01sobota02niedziela03poniedziałek04wtorek05środa06czwartek07piątek08sobota09niedziela10poniedziałek11wtorek12środa13czwartek14piątek15sobota16niedziela17poniedziałek18wtorek19środa20czwartek21piątek22sobota23niedziela24poniedziałek25wtorek26środa27czwartek28piątek29sobota30niedziela31

Najczęściej czytane

  1. Natalia Mędrzyk zostaje w Chemiku
    (od wczoraj oglądane 2709 razy)
  2. Zabójstwo w Grzędzicach
    (od przedwczoraj oglądane 2604 razy)
  3. Wójt gminy Rewal odnosi się do krytyki budowy Hotelu Gołębiewski w Pobierowie
    (od 04 maja oglądane 2588 razy)
  4. Wypadek na Alei Wojska Polskiego w Szczecinie
    (od 01 maja oglądane 2407 razy)
  5. Niebezpiecznie rozpędzony autobus w centrum miasta
    (od dzisiaj oglądane 2261 razy)
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Aleja Jana Pawła poprowadziła maturzystów prosto do... kremówek [WIDEO, ZDJĘCIA]
Niebezpiecznie rozpędzony autobus w centrum miasta
"Rozmowa pod Krawatem" | Apoloniusz Kurylczyk
Uczniowie ze Szczecina i Berlina zagrali w międzynarodowym projekcie [WIDEO, ZDJĘCIA]
Mieszkańcy organizują protest. Radni z wizją lokalną na budowie w Podjuchach [WIDEO, ZDJĘCIA]
Piotr Redmerski

Najnowsze podcasty