Rozdano nagrody „Bibliotekarza Roku" w Zachodniopomorskiem. Tytuł ten otrzymała Barbara Markowska z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie, zaś "Biblioteką Roku" została placówka w Kołobrzegu.

Nagroda „Bibliotekarza Roku" została ustanowiona w 2009 roku z inicjatywy Marszałka Województwa oraz regionalnego okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.



- Najbardziej dumna jestem z tego, że udaje mi się do współpracy namówić tak wiele osób - mówi Bibliotekarka Roku Barbara Markowska. - Biblioteka powinna być miejscem, które sieciuje ludzi, książki, kulturę, więc my jesteśmy takim miejscem wspólnym, współdzielonym ze społecznością lokalną, z artystami, z twórcami, z organizacjami pozarządowymi i myślę, że udało się to zrealizować przy większości przedsięwzięć, które realizowałam w ubiegłym roku.



- W ubiegłym roku zdobyliśmy fundusze na dodatkowe działania i to chyba dało nam tę nagrodę - mówi dyrektorka Miejskej Biblioteki Publicznej w Kołobrzegu Monika Dziedzic. - Mieszkańcy zaczęli zauważać, że biblioteka stała się takim ich centrum kultury. W Kołobrzegu w tej chwili jest bardzo duży wybór i biblioteka jest ważna. Ludzie do nas przychodzą, biorą nas pod uwagę. Jesteśmy instytucją kultury, z którą ludzie się zaczęli liczyć.



Wszystkie biblioteki w Zachodniopomorskim zapraszają od dziś na Tydzień Bibliotek. Zaplanowano spotkania autorskie, wystawy, warsztaty i wspólne czytanie.



