Miliony na modernizację sieci ciepłowniczej w Świnoujściu

Świnoujski PEC otrzyma 8,7 mln zł tysięcy dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na modernizację i budowę prawie 3 kilometrów sieci ciepłowniczej. Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi ponad 14,52 milionów złotych.

Edycja tekstu: Michał Król

Świnoujski PEC otrzyma 8,7 mln zł tysięcy dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na modernizację i budowę prawie 3 kilometrów sieci ciepłowniczej. Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi ponad 14,52 milionów złotych.Kluczowym elementem będzie połączenie istniejących magistral w rejonie ulic Jachtowej, Zdrojowej i Moniuszki w układ pierścieniowy. Takie rozwiązanie pozwoli ograniczyć ryzyko przerw w dostawach i zwiększy niezawodność całego systemu.Znaczącą częścią przedsięwzięcia będzie także cyfryzacja sieci ciepłowniczej. W 300 punktach pomiarowych wdrożona zostanie technologia radiowego odczytu liczników. Dzięki temu możliwe będzie bieżące monitorowanie zużycia ciepła oraz szybsze wykrywanie potencjalnych awarii.