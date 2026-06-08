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Miliony na modernizację sieci ciepłowniczej w Świnoujściu

Region Tomasz Domański

Mat. Urząd Miasta Świnoujścia
Mat. Urząd Miasta Świnoujścia
Fot. Urząd Miasta Świnoujścia
Fot. Urząd Miasta Świnoujścia
Świnoujski PEC otrzyma 8,7 mln zł tysięcy dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na modernizację i budowę prawie 3 kilometrów sieci ciepłowniczej. Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi ponad 14,52 milionów złotych.
Świnoujski PEC otrzyma 8,7 mln zł tysięcy dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na modernizację i budowę prawie 3 kilometrów sieci ciepłowniczej. Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi ponad 14,52 milionów złotych.

Kluczowym elementem będzie połączenie istniejących magistral w rejonie ulic Jachtowej, Zdrojowej i Moniuszki w układ pierścieniowy. Takie rozwiązanie pozwoli ograniczyć ryzyko przerw w dostawach i zwiększy niezawodność całego systemu.

Znaczącą częścią przedsięwzięcia będzie także cyfryzacja sieci ciepłowniczej. W 300 punktach pomiarowych wdrożona zostanie technologia radiowego odczytu liczników. Dzięki temu możliwe będzie bieżące monitorowanie zużycia ciepła oraz szybsze wykrywanie potencjalnych awarii.

Edycja tekstu: Michał Król

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