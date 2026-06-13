Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Noc Kupały w Grodzie Gryfa

Region Anna Łukaszek

"Noc Kupały" w Parku Historycznym Komandoria w Szczecinie-Płoni potrwa do niedzieli. Udział jest bezpłatny. To druga edycja wydarzenia. źródło: Fb - Noc Kupały Szczecin 2026
"Noc Kupały" w Parku Historycznym Komandoria w Szczecinie-Płoni potrwa do niedzieli. Udział jest bezpłatny. To druga edycja wydarzenia. źródło: Fb - Noc Kupały Szczecin 2026
Słowiańskie zaproszenie na noc, która będzie trwała dwa dni: plecenie wianków, bitwa 200 wojów, pokaz konny, koncerty i góra pierogów... W Szczecinie-Płoni w sobotę i niedzielę odbędzie się "Noc Kupały w Grodzie Gryfa".
Noc Kupały startuje w sobotę i niedzielę w południe.

- To niesamowite wydarzenie, gdzie 200 rekonstruktorów przeniesie państwa w fantastyczny świat wierzeń słowiańskich, muzyka na żywo oraz wiele warsztatów dawnych... - zapowiadał organizator Tomasz Osak z Parku Historycznego Komandoria (dawniej Komandoria Chwarszczany.

- Warsztatów takich jak kowalstwo... Możemy spodziewać się spektakularnych pojedynków wojowników oraz wspólnej bitwy. Zaskoczyć nas może także pokaz konny - dodała Lidia Poryszko z Drużyny Wielecko-Pomorskiej Gryf.

- W ciągu dnia mamy warsztaty plecenia wianków. Mamy średniowieczne wyżywienie podpłomyki i specjalnie na tę okazję przygotowane 1800 pierogów. Będzie smacznie, fantastycznie. Zapraszamy serdecznie - uzupełnił Tomasz Osak.

"Noc Kupały" w Parku Historycznym Komandoria w Szczecinie-Płoni potrwa do niedzieli. Udział jest bezpłatny. To druga edycja wydarzenia.


Edycja tekstu: Jacek Rujna
Relacja Anny Łukaszek [Radio Szczecin]

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 10:00 serwis z godziny 9:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

czerwiec 2026
poniedziałek01wtorek02środa03czwartek04piątek05sobota06niedziela07poniedziałek08wtorek09środa10czwartek11piątek12sobota13niedziela14poniedziałek15wtorek16środa17czwartek18piątek19sobota20niedziela21poniedziałek22wtorek23środa24czwartek25piątek26sobota27niedziela28poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05

Najczęściej czytane

  1. "Cmentarzysko" wraków w Kanale Odyńca [WIDEO, ZDJĘCIA]
    (od 10 czerwca oglądane 2693 razy)
  2. Policjanci rozbili nielegalny, rodzinny biznes
    (od 09 czerwca oglądane 2525 razy)
  3. Miasto wygasiło funkcję menadżerki Alei Wojska Polskiego w Szczecinie
    (od przedwczoraj oglądane 2270 razy)
  4. Stan nawierzchni na Jasnych Błoniach budzi kontrowersje [WIDEO, ZDJĘCIA]
    (od 09 czerwca oglądane 2221 razy)
  5. Masowe odejścia z piłkarskiego wicemistrza Polski ze Szczecina
    (od 08 czerwca oglądane 1883 razy)
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Festyn na Kruczej. "To wspaniała integracja międzypokoleniowa" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Krzysztof Meisinger
To ostatnie dni działania kultowej piekarni "Precelek" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Łukasz Lendner
"Cmentarzysko" wraków w Kanale Odyńca [WIDEO, ZDJĘCIA]
Zdalnie sterowane futurystyczne łodzie opanowały Odrę [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty