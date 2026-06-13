"Noc Kupały" w Parku Historycznym Komandoria w Szczecinie-Płoni potrwa do niedzieli. Udział jest bezpłatny. To druga edycja wydarzenia. źródło: Fb - Noc Kupały Szczecin 2026

Słowiańskie zaproszenie na noc, która będzie trwała dwa dni: plecenie wianków, bitwa 200 wojów, pokaz konny, koncerty i góra pierogów... W Szczecinie-Płoni w sobotę i niedzielę odbędzie się "Noc Kupały w Grodzie Gryfa".

"Noc Kupały" w Parku Historycznym Komandoria w Szczecinie-Płoni potrwa do niedzieli. Udział jest bezpłatny. To druga edycja wydarzenia.







Edycja tekstu: Jacek Rujna

Noc Kupały startuje w sobotę i niedzielę w południe.- To niesamowite wydarzenie, gdzie 200 rekonstruktorów przeniesie państwa w fantastyczny świat wierzeń słowiańskich, muzyka na żywo oraz wiele warsztatów dawnych... - zapowiadał organizator Tomasz Osak z Parku Historycznego Komandoria (dawniej Komandoria Chwarszczany.- Warsztatów takich jak kowalstwo... Możemy spodziewać się spektakularnych pojedynków wojowników oraz wspólnej bitwy. Zaskoczyć nas może także pokaz konny - dodała Lidia Poryszko z Drużyny Wielecko-Pomorskiej Gryf.- W ciągu dnia mamy warsztaty plecenia wianków. Mamy średniowieczne wyżywienie podpłomyki i specjalnie na tę okazję przygotowane 1800 pierogów. Będzie smacznie, fantastycznie. Zapraszamy serdecznie - uzupełnił Tomasz Osak.