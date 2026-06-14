Ew. przebudowa ul. Mickiewicza w ocenie gości "Kawiarenki politycznej" RS

Ul. Mickiewicza w Szczecinie prawdopodobnie pozostanie dwupasmowa. To wola mieszkańców, którzy w badaniu ankietowym - przeprowadzonym przez Radę Osiedla - sprzeciwili się jej zwężeniu i budowie ścieżki rowerowej.

Edycja tekstu: Jacek Rujna

Miejscy radni będą jednak o tym nadal rozmawiać - zapowiedział w porannej "Kawiarence politycznej" Radia Szczecin radny Koalicji Obywatelskiej Przemysław Słowik.- Ciężko mi sobie wyobrazić, że możemy zrezygnować z czegoś, co zostało w sposób demokratyczny, zgodny z prawem, wybrane przez mieszkańców. Nie zapominajmy, że budżet obywatelski jest systemem ustanowionym ustawowo, my wypełniamy obowiązki ustawowe i jest to forma konsultacji społecznych - podkreślił.Każdy, kto spojrzy na tę ulicę przekona się, że tego projektu - w zaproponowanym kształcie - nie da się zrealizować - uważa miejski aktywista Szymon Nieradka.- I tam nie wejdzie: dwa pasy, drogi dla rowerów po obydwu stronach i torowisko, bez likwidacji wszystkich miejsc postojowych i wycięcia zieleni. Po prostu to jest niemożliwe! - ocenił.Projekt zwężenia ulicy Mickiewicza pojawił się pięć lat temu w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego. Zakładał między innymi zamknięcie dla ruchu samochodów zewnętrznego pasa jezdni i budowę na nim ścieżki rowerowej.Temat ma się pojawić w środę w trakcie posiedzenia Komisji ds. Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Szczecin.