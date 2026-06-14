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Ew. przebudowa ul. Mickiewicza w ocenie gości "Kawiarenki politycznej" RS

Region Anna Klimczyk

Kawiarenka polityczna [14.06.2026]. Fot. Jacek Rujna [Radio Szczecin]
Kawiarenka polityczna [14.06.2026]. Fot. Jacek Rujna [Radio Szczecin]
Ul. Mickiewicza w Szczecinie prawdopodobnie pozostanie dwupasmowa. To wola mieszkańców, którzy w badaniu ankietowym - przeprowadzonym przez Radę Osiedla - sprzeciwili się jej zwężeniu i budowie ścieżki rowerowej.
Kawiarenka polityczna [14.06.2026]

Kawiarenka polityczna [14.06.2026]

Szczecinianie sprzeciwiają się zwężeniu ul. Mickiewicza
Radny: projekt ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Mickiewicza wymaga zmian
Miejscy radni będą jednak o tym nadal rozmawiać - zapowiedział w porannej "Kawiarence politycznej" Radia Szczecin radny Koalicji Obywatelskiej Przemysław Słowik.

- Ciężko mi sobie wyobrazić, że możemy zrezygnować z czegoś, co zostało w sposób demokratyczny, zgodny z prawem, wybrane przez mieszkańców. Nie zapominajmy, że budżet obywatelski jest systemem ustanowionym ustawowo, my wypełniamy obowiązki ustawowe i jest to forma konsultacji społecznych - podkreślił.

Każdy, kto spojrzy na tę ulicę przekona się, że tego projektu - w zaproponowanym kształcie - nie da się zrealizować - uważa miejski aktywista Szymon Nieradka.

- I tam nie wejdzie: dwa pasy, drogi dla rowerów po obydwu stronach i torowisko, bez likwidacji wszystkich miejsc postojowych i wycięcia zieleni. Po prostu to jest niemożliwe! - ocenił.

Projekt zwężenia ulicy Mickiewicza pojawił się pięć lat temu w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego. Zakładał między innymi zamknięcie dla ruchu samochodów zewnętrznego pasa jezdni i budowę na nim ścieżki rowerowej.

Temat ma się pojawić w środę w trakcie posiedzenia Komisji ds. Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Szczecin.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
- Ciężko mi sobie wyobrazić, że możemy zrezygnować z czegoś, co zostało w sposób demokratyczny, zgodny z prawem, wybrane przez mieszkańców. Nie zapominajmy, że budżet obywatelski jest systemem ustanowionym ustawowo, my wypełniamy obowiązki ustawowe i jest to forma konsultacji społecznych - podkreślił.
- I tam nie wejdzie: dwa pasy, drogi dla rowerów po obydwu stronach i torowisko, bez likwidacji wszystkich miejsc postojowych i wycięcia zieleni. Po prostu to jest niemożliwe ! - ocenił.

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Nie rozumiem, dlaczego nie można zlikwidować miejsc postojowych aby przywrócić dawne przedwojenne ścieżki rowerowe. Większość budynków przy ul. Mickiewicza posiada zaplecza-podwórka, gdzie mieszkańcy mogą swobodnie parkować.

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