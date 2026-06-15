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Nad Miedwiem powstał nowy rezerwat przyrody [ZDJĘCIA]

Region Weronika Łyczywek

Marzyca czarniawa - gatunek zagrożony wyginięciem w Polsce. Fot. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie
Marzyca czarniawa - gatunek zagrożony wyginięciem w Polsce. Fot. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie
Koszewo to nowy rezerwat przyrody, który jest położony między miejscowością o tej samej nazwie i Wierzbnem, na wschodnim brzegu Miedwia.
To prawie 90 hektarów terenu - mówi Piotr Waloch, specjalista z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie.

- Silnie zabagnionych, porośniętych w większości lasem lub szuwarem. Szuwarem nakredowym, bardzo cennym, z kłocią wiechowatą, z taką największą w Europie bardzo rzadką turzycą oraz innymi bardzo cennymi gatunkami nakredowymi, które zachowały się tutaj od co najmniej 100 lat - wylicza Waloch.

Wspomniana kłoć wiechowata była dawniej używana zamiast trzciny do krycia dachów - tłumaczy Sylwia Jurzyk-Nordlöw, dyrektor RDOŚ w Szczecinie.

- Gatunek ma dużo krzemionki w liściach, po wysuszeniu był bardzo ostry i trwały. Teraz jest to już gatunek objęty ochroną, bardzo rzadko tworzy szuwary. Niestety przez to wysuszanie, jest mało tych siedlisk z kredą, a to element cenny przyrodniczo - mówi Jurzyk-Nordlöw.

W Zachodniopomorskiem znajduje się 140 rezerwatów przyrody. Kolejne cztery: trzy w okolicy Drawna i jeszcze jeden nad jeziorem Miedwie, mają powstać do końca lipca.

Edycja tekstu: Michał Król
To prawie 90 hektarów terenu - mówi Piotr Waloch, specjalista z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie.
Wspomniana kłoć wiechowata była dawniej używana zamiast trzciny do krycia dachów - tłumaczy Sylwia Jurzyk-Nordlöw, dyrektor RDOŚ w Szczecinie.

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