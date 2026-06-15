Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Wody Polskie o barkach cumujących w Kanale Odyńca: "nie ma wycieków, nie ma zagrożenia"

Region Tomasz Domański

Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin/Archiwum]
Nie ma mowy, aby baza postojowa barek zlokalizowana w Kanale Odyńca mogła zagrażać mieszkańcom Podjuch czy środowisku naturalnemu - to informacja przekazana przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
Cmentarzysko wraków w Kanale Odyńca [WIDEO, ZDJĘCIA]

"Cmentarzysko" wraków w Kanale Odyńca [WIDEO, ZDJĘCIA]

Miejsce to przechodziło w ostatnim czasie wiele kontroli i żadna nie wykazała najmniejszych uchybień.

- Nie notujemy żadnych sygnałów o jakichkolwiek wyciekach, zanieczyszczeniach czy skażeniach środowiska z tytułu przechowanych tam barek. Niemniej też ze swej strony monitorujemy ten teren - podkreśla rzecznik RZGW Marek Synowiecki.

Nie ma szans, aby w perspektywie najbliższych dekad statki stacjonujące w tym miejscu mogły być przeniesione gdzie indziej - stawia sprawę jasno Artur Chruściak, kierownik Wydziału Nadzoru nad Bezpieczeństwem w Urzędzie Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie.

- W ostatnich latach w Szczecinie jest coraz mniej miejsc postojowych dla takich statków. Są wypierane przez różnego rodzaju inwestycje mieszkaniowe i te statki, z racji braków miejsc postojowych, zostały wycofane m.in. do tego kanału, stąd taka ich liczba - powiedział.

Państwowe Gospodarstwo Wodne "Wody Polskie" zaznacza, że baza postojowa w Kanale Odyńca nie jest złomowiskiem. Większość jednostek jest sprawna, a te, które nie posiadają uprawnień żeglugowych mogą je nabyć bez zbędnej zwłoki.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
Relacja Tomasza Domańskiego z audycji "Tematy i Muzyka" [Radio Szczecin]
- Nie notujemy żadnych sygnałów o jakichkolwiek wyciekach, zanieczyszczeniach czy skażeniach środowiska z tytułu przechowanych tam barek. Niemniej też ze swej strony monitorujemy ten teren - podkreśla rzecznik RZGW Marek Synowiecki.
- W ostatnich latach w Szczecinie jest coraz mniej miejsc postojowych dla takich statków. Są wypierane przez różnego rodzaju inwestycje mieszkaniowe i te statki, z racji braków miejsc postojowych, zostały wycofane m.in. do tego kanału, stąd taka ich liczba - powiedział.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 22:00 serwis z godziny 21:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

czerwiec 2026
poniedziałek01wtorek02środa03czwartek04piątek05sobota06niedziela07poniedziałek08wtorek09środa10czwartek11piątek12sobota13niedziela14poniedziałek15wtorek16środa17czwartek18piątek19sobota20niedziela21poniedziałek22wtorek23środa24czwartek25piątek26sobota27niedziela28poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05

Najczęściej czytane

  1. "Cmentarzysko" wraków w Kanale Odyńca [WIDEO, ZDJĘCIA]
    (od 10 czerwca oglądane 3046 razy)
  2. Policjanci rozbili nielegalny, rodzinny biznes
    (od 09 czerwca oglądane 2770 razy)
  3. Miasto wygasiło funkcję menadżerki Alei Wojska Polskiego w Szczecinie
    (od 11 czerwca oglądane 2572 razy)
  4. Stan nawierzchni na Jasnych Błoniach budzi kontrowersje [WIDEO, ZDJĘCIA]
    (od 09 czerwca oglądane 2372 razy)
  5. Przy zrywaniu asfaltu na Emilii Plater odkryto stare tory tramwajowe
    (od 10 czerwca oglądane 1890 razy)
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Ambasadorka Pomorza Zachodniego Patrycja Babirecka: mogę wszystko! [WIDEO, ZDJĘCIA]
Magdalena Zagrodzka
Stargard - 46. Międzynarodowy Zjazd Hanzy [WIDEO, ZDJĘCIA]
Edukacyjne jelito w szpitalu na Pomorzanach. Promocja kolonoskopii i inne darmowe badania [WIDEO, ZDJĘCIA]
Dzikie Granie w Kliniskach Wielkich [WIDEO, ZDJĘCIA]
Festyn na Kruczej. "To wspaniała integracja międzypokoleniowa" [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty