Wody Polskie o barkach cumujących w Kanale Odyńca: "nie ma wycieków, nie ma zagrożenia"

Nie ma mowy, aby baza postojowa barek zlokalizowana w Kanale Odyńca mogła zagrażać mieszkańcom Podjuch czy środowisku naturalnemu - to informacja przekazana przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Edycja tekstu: Jacek Rujna

Miejsce to przechodziło w ostatnim czasie wiele kontroli i żadna nie wykazała najmniejszych uchybień.- Nie notujemy żadnych sygnałów o jakichkolwiek wyciekach, zanieczyszczeniach czy skażeniach środowiska z tytułu przechowanych tam barek. Niemniej też ze swej strony monitorujemy ten teren - podkreśla rzecznik RZGW Marek Synowiecki.Nie ma szans, aby w perspektywie najbliższych dekad statki stacjonujące w tym miejscu mogły być przeniesione gdzie indziej - stawia sprawę jasno Artur Chruściak, kierownik Wydziału Nadzoru nad Bezpieczeństwem w Urzędzie Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie.- W ostatnich latach w Szczecinie jest coraz mniej miejsc postojowych dla takich statków. Są wypierane przez różnego rodzaju inwestycje mieszkaniowe i te statki, z racji braków miejsc postojowych, zostały wycofane m.in. do tego kanału, stąd taka ich liczba - powiedział.Państwowe Gospodarstwo Wodne "Wody Polskie" zaznacza, że baza postojowa w Kanale Odyńca nie jest złomowiskiem. Większość jednostek jest sprawna, a te, które nie posiadają uprawnień żeglugowych mogą je nabyć bez zbędnej zwłoki.