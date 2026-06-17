Kontrowersyjny projekt na wiosnę przyszłego roku. To będzie rewolucja na Mickiewicza w Szczecinie

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Będzie czasowa rewolucja w ruchu samochodów na ulicy Mickiewicza w Szczecinie, ale dopiero w przyszłym roku.

- Chodzi o odcinek między skrzyżowaniem z ulicą Czorsztyńską a skrzyżowaniem z Twardowskiego - informuje Marcin Charęza z Urzędu Miasta. - Na wiosnę 2027 roku zostanie przygotowany projekt czasowej organizacji ruchu uwzględniający wyłączenie jednego pasa i przeznaczenie go dla pasa do ruchu pojazdów rowerowych na okres około trzech miesięcy.



Charęza dodaje, że będzie to rozwiązanie jedynie testowe. Zaznacza, że zmiany obejmą zarówno jadących w stronę centrum miasta, jak i w kierunku Krzekowa.



- Planowana czasowa organizacja ruchu zostanie wprowadzana w taki sposób, aby nie wyłączać żadnych miejsc postojowych. My chcemy po prostu tą czasową organizacją ruchu sprawdzić, jaki to będzie miało wpływ na natężenie i przepustowość pojazdów samochodowych - mówi Charęza.



Jeżeli planowane, czasowe rozwiązanie się sprawdzi, zostanie wprowadzone na stałe.



Temat pasów rowerowych na Mickiewicza od kilku tygodni budzi kontrowersje wśród mieszkańców Szczecina. W sprawie interweniowali też radni - miejscy i osiedlowi.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski