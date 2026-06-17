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Kontrowersyjny projekt na wiosnę przyszłego roku. To będzie rewolucja na Mickiewicza w Szczecinie

Region Adam Wosik

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Będzie czasowa rewolucja w ruchu samochodów na ulicy Mickiewicza w Szczecinie, ale dopiero w przyszłym roku.
- Chodzi o odcinek między skrzyżowaniem z ulicą Czorsztyńską a skrzyżowaniem z Twardowskiego - informuje Marcin Charęza z Urzędu Miasta. - Na wiosnę 2027 roku zostanie przygotowany projekt czasowej organizacji ruchu uwzględniający wyłączenie jednego pasa i przeznaczenie go dla pasa do ruchu pojazdów rowerowych na okres około trzech miesięcy.

Charęza dodaje, że będzie to rozwiązanie jedynie testowe. Zaznacza, że zmiany obejmą zarówno jadących w stronę centrum miasta, jak i w kierunku Krzekowa.

- Planowana czasowa organizacja ruchu zostanie wprowadzana w taki sposób, aby nie wyłączać żadnych miejsc postojowych. My chcemy po prostu tą czasową organizacją ruchu sprawdzić, jaki to będzie miało wpływ na natężenie i przepustowość pojazdów samochodowych - mówi Charęza.

Jeżeli planowane, czasowe rozwiązanie się sprawdzi, zostanie wprowadzone na stałe.

Temat pasów rowerowych na Mickiewicza od kilku tygodni budzi kontrowersje wśród mieszkańców Szczecina. W sprawie interweniowali też radni - miejscy i osiedlowi.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
- Chodzi o odcinek między skrzyżowaniem z ulicą Czorsztyńską a skrzyżowaniem z Twardowskiego - informuje Marcin Charęza z Urzędu Miasta.
Charęza dodaje, że będzie to rozwiązanie jedynie testowe. Zaznacza, że zmiany obejmą zarówno jadących w stronę centrum miasta, jak i w kierunku Krzekowa.
Prezentacja tras rowerowych.

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