Kontrowersyjny projekt na wiosnę przyszłego roku. To będzie rewolucja na Mickiewicza w Szczecinie

Będzie czasowa rewolucja w ruchu samochodów na ulicy Mickiewicza w Szczecinie, ale dopiero w przyszłym roku.
- Chodzi o odcinek między skrzyżowaniem z ulicą Czorsztyńską a skrzyżowaniem z Twardowskiego - informuje Marcin Charęza z Urzędu Miasta. - Na wiosnę 2027 roku zostanie przygotowany projekt czasowej organizacji ruchu uwzględniający wyłączenie jednego pasa i przeznaczenie go dla pasa do ruchu pojazdów rowerowych na okres około trzech miesięcy.
Charęza dodaje, że będzie to rozwiązanie jedynie testowe. Zaznacza, że zmiany obejmą zarówno jadących w stronę centrum miasta, jak i w kierunku Krzekowa.
- Planowana czasowa organizacja ruchu zostanie wprowadzana w taki sposób, aby nie wyłączać żadnych miejsc postojowych. My chcemy po prostu tą czasową organizacją ruchu sprawdzić, jaki to będzie miało wpływ na natężenie i przepustowość pojazdów samochodowych - mówi Charęza.
Jeżeli planowane, czasowe rozwiązanie się sprawdzi, zostanie wprowadzone na stałe.
Temat pasów rowerowych na Mickiewicza od kilku tygodni budzi kontrowersje wśród mieszkańców Szczecina. W sprawie interweniowali też radni - miejscy i osiedlowi.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Charęza dodaje, że będzie to rozwiązanie jedynie testowe. Zaznacza, że zmiany obejmą zarówno jadących w stronę centrum miasta, jak i w kierunku Krzekowa.
- Planowana czasowa organizacja ruchu zostanie wprowadzana w taki sposób, aby nie wyłączać żadnych miejsc postojowych. My chcemy po prostu tą czasową organizacją ruchu sprawdzić, jaki to będzie miało wpływ na natężenie i przepustowość pojazdów samochodowych - mówi Charęza.
Jeżeli planowane, czasowe rozwiązanie się sprawdzi, zostanie wprowadzone na stałe.
Temat pasów rowerowych na Mickiewicza od kilku tygodni budzi kontrowersje wśród mieszkańców Szczecina. W sprawie interweniowali też radni - miejscy i osiedlowi.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
- Chodzi o odcinek między skrzyżowaniem z ulicą Czorsztyńską a skrzyżowaniem z Twardowskiego - informuje Marcin Charęza z Urzędu Miasta.
Charęza dodaje, że będzie to rozwiązanie jedynie testowe. Zaznacza, że zmiany obejmą zarówno jadących w stronę centrum miasta, jak i w kierunku Krzekowa.Prezentacja tras rowerowych.