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Zastępca wójta z nieprawdziwym wykształceniem?

Region Natalia Chodań

Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin/Archiwum]
Zastępca wójta podszczecińskiej gminy Dobra, czyli Paweł Malinowski, prawdopodobnie przez lata wprowadzał opinię publiczną w błąd.
Chodzi o jego podyplomowe wykształcenie uzyskane w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu. Paweł Malinowski na profilu Linkedin utrzymywał, że posiada dyplom MBA. Dzięki niemu mógł zasiadać w Radzie Nadzorczej polickiego PEC.

Jak podaje portal Głos Miasta Police - Zachodniopomorska Szkoła Biznesu zdementowała informację, że Malinowski ukończył studia i posiada świadectwo.

"Obecnie posiada status uczestnika studiów podyplomowych na kierunku Executive MBA" - poinformowała uczelnia w trybie udostępnienia informacji publicznej.

Od czerwca 2024 roku Malinowski pełni funkcję zastępcy wójta gminy Dobra odpowiedzialnego za inwestycje, sprawy komunalne, ochronę środowiska i współpracę z organizacjami pozarządowymi. Od sierpnia 2024 r. zasiadał w radzie nadzorczej spółki Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Policach.

Portal Głos Miasta Police podaje, że jeżeli Malinowski nie spełnia kryteriów wykształcenia, to jego powołanie do rady nadzorczej było niezgodne z prawem, a każda uchwała, pod którą złożył podpis, może być obarczona wadą prawną. Jeżeli do rady nadzorczej spółki został powołany mimo wiedzy o braku uprawnień, to burmistrz Polic mógł z premedytacją złamać prawo.

Do tematu będziemy wracać.

Edycja tekstu: Michał Tesarski
Relacja Natalii Chodań

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