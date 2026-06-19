Wicewójt gminy Dobra zawiesił się w prawach członka KO

Paweł Malinowski. Fot. Katarzyna Świerczyńska [Radio Szczecin/Archiwum]

Paweł Malinowski, wicewójt gminy Dobra zawiesił się w prawach członka Koalicji Obywatelskiej - to efekt zamieszania wokół jego wykształcenia i informacji o studiach MBA.

Według doniesień medialnych miał on przedstawiać się jako absolwent programu Executive MBA, jednak uczelnia informuje, że jest jedynie uczestnikiem studiów.



Sprawa ma też drugi wątek, bo kwalifikacje mogły mieć znaczenie przy jego powołaniu do rady nadzorczej polickiego PEC-u. Szef regionalnej Koalicji Obywatelskiej, Olgierd Geblewicz, sugeruje, że mogło dojść do złamania przepisów.



- Ta sprawa nie wygląda dobrze. Wygląda, że doszło do naruszenia przepisów. W związku z tym poprosiłem zainteresowanego o zawieszenie się na razie w prawach członkowskich Koalicji Obywatelskiej, co też uczynił. Będziemy przyglądali się i wyjaśnili sprawę - powiedział.



Z kolei burmistrz Polic, Krystian Kowalewski uważa, że całe zamieszanie wynika z nieporozumienia.



- Według mnie te artykuły wprowadzają w błąd z tego względu, sugerują, jakoby on nie miał wyższego wykształcenia, a wyższe wykształcenie posiada. Może akurat nie z tej uczelni, ale to wiadomo, jak każde, ja też mam kilka kierunków. Wójt niczego nie ukrywał i myślę, że tutaj jest jakieś jedno duże nieporozumienie, które się pewnie z czasem wyjaśni - zaznaczył.



Skontaktowaliśmy się z Pawłem Malinowskim; przebywa na urlopie i do sprawy ma się odnieść w poniedziałek.



Edycja tekstu: Jacek Rujna