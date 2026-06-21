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Noc Kupały w regionie. Warto się przebrać

Region Anna Arabska-Szmajdzińska

Fot. facebook.com/HortulusSpectabilis
Fot. facebook.com/HortulusSpectabilis
Noc Kupały w Ogrodach Hortulus w Dobrzycy koło Kołobrzegu. Od południa na odwiedzających czekać będzie bogaty program wydarzeń inspirowanych dawnymi wierzeniami.
Będzie można wziąć udział w warsztatach plecenia wianków, tworzenia słowiańskich amuletów i motanek, poznać tajemnice słowiańskiego horoskopu, czy posłuchać opowieści przy Kamiennym Kręgu.

Nie zabraknie również atrakcji dla całych rodzin: gier terenowych, zagadek, zabaw inspirowanych słowiańskimi legendami oraz wyjątkowych smaków dawnej kuchni.

Warto też, na tę okoliczność, przebrać się - wtedy wstęp będzie wolny.

Impreza potrwa do 19.30.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski

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