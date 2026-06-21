Noc Kupały w regionie. Warto się przebrać

Noc Kupały w Ogrodach Hortulus w Dobrzycy koło Kołobrzegu. Od południa na odwiedzających czekać będzie bogaty program wydarzeń inspirowanych dawnymi wierzeniami.

Będzie można wziąć udział w warsztatach plecenia wianków, tworzenia słowiańskich amuletów i motanek, poznać tajemnice słowiańskiego horoskopu, czy posłuchać opowieści przy Kamiennym Kręgu.



Nie zabraknie również atrakcji dla całych rodzin: gier terenowych, zagadek, zabaw inspirowanych słowiańskimi legendami oraz wyjątkowych smaków dawnej kuchni.



Warto też, na tę okoliczność, przebrać się - wtedy wstęp będzie wolny.



Impreza potrwa do 19.30.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski