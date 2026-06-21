Goście Kawiarenki o wykształceniu wicewójta Dobrej. Ostre komentarze

Sprawa wykształcenia zastępcy wójta gminy Dobra tematem "Kawiarenki politycznej" Radia Szczecin. Paweł Malinowski miał przedstawiać się jako absolwent programu Executive MBA, który upoważnia do zasiadania w radach nadzorczych spółek. Zachodniopomorska Szkoła Biznesu zdementowała te rewelacje i oświadczyła, że nadal jest on studentem tej uczelni i nie ukończył studiów.

W poniedziałek Paweł Malinowski odniesie się do całej sprawy.





Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski

Zaskoczenia takim obrotem spraw nie krył poseł Koalicji Obywatelskiej Patryk Jaskulski. – Tak jak wszyscy, czekam na wyjaśnienia pana wicewójta. Ta sprawa wygląda dosyć zagadkowo, bo wiemy o tym, że jest oświadczenie uczelni, która twierdzi, że pan Paweł jest dalej studentem studiów MBA, natomiast nie ukończył tego. W Koalicji Obywatelskiej nie ma przestrzeni na tego typu działania, które odbiegają od standardów – powiedział Jaskulski.- Jak to jest możliwe, że pan Malinowski znalazł się w radzie nadzorczej spółki Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Policach bez odpowiednich uprawnień? - takie pytanie do burmistrza Polic Krystiana Kowalewskiego skierował szczeciński radny Prawa i Sprawiedliwości Krzysztof Romianowski. - Pojawia się obawa, że jeżeli pan wicewójt w tej Radzie Nadzorczej zasiada, a nie ma uprawnień, a podpisuje się pod ważnymi dokumentami dla spółki, to te dokumenty po prostu mogą być nieważne. I to jest dość konfliktowa sprawa i dlatego w mojej ocenie, trzeba byłoby to szybko wyjaśnić.- Tutaj nie ma pola działania dla wojewody, bo on tylko ocenia zgodność aktów prawnych uchwalonych przez samorząd ze stanem prawnym - oświadczył wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski. - Jeżeli te dokumenty się nie pojawią, to jest tutaj jakieś poświadczenie nieprawdy i to jest jakiś wątek kryminalny, a nie administracyjny, więc kto inny będzie rozstrzygał. Oczywiście podważa, jakby wiarygodność samorządu tego konkretnego, czy pana wicewójta, ale poczekałbym do poniedziałku na to oświadczenie.