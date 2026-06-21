Goście Kawiarenki o wykształceniu wicewójta Dobrej. Ostre komentarze

Sprawa wykształcenia zastępcy wójta gminy Dobra tematem "Kawiarenki politycznej" Radia Szczecin. Paweł Malinowski miał przedstawiać się jako absolwent programu Executive MBA, który upoważnia do zasiadania w radach nadzorczych spółek. Zachodniopomorska Szkoła Biznesu zdementowała te rewelacje i oświadczyła, że nadal jest on studentem tej uczelni i nie ukończył studiów.
- Jak to jest możliwe, że pan Malinowski znalazł się w radzie nadzorczej spółki Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Policach bez odpowiednich uprawnień? - takie pytanie do burmistrza Polic Krystiana Kowalewskiego skierował szczeciński radny Prawa i Sprawiedliwości Krzysztof Romianowski. - Pojawia się obawa, że jeżeli pan wicewójt w tej Radzie Nadzorczej zasiada, a nie ma uprawnień, a podpisuje się pod ważnymi dokumentami dla spółki, to te dokumenty po prostu mogą być nieważne. I to jest dość konfliktowa sprawa i dlatego w mojej ocenie, trzeba byłoby to szybko wyjaśnić.
- Tutaj nie ma pola działania dla wojewody, bo on tylko ocenia zgodność aktów prawnych uchwalonych przez samorząd ze stanem prawnym - oświadczył wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski. - Jeżeli te dokumenty się nie pojawią, to jest tutaj jakieś poświadczenie nieprawdy i to jest jakiś wątek kryminalny, a nie administracyjny, więc kto inny będzie rozstrzygał. Oczywiście podważa, jakby wiarygodność samorządu tego konkretnego, czy pana wicewójta, ale poczekałbym do poniedziałku na to oświadczenie.
W poniedziałek Paweł Malinowski odniesie się do całej sprawy.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
- Jak to jest możliwe, że pan Malinowski znalazł się w radzie nadzorczej spółki Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Policach bez odpowiednich uprawnień? - takie pytanie do burmistrza Polic Krystiana Kowalewskiego skierował szczeciński radny Prawa i Sprawiedliwości Krzysztof Romianowski.
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Uśmiechnięci wmówili prostemu ludowi,że ten kto na nich głosuje jest czymś wyjątkowym.Dzielnie wspomagają ich celebryci. Niektórzy jak p.Szczepkowska są tak zajadli i zaciekli,że aż śmieszni.Tymczasem rozlewa się zgnilizna i buta. Saloniki, uprzywilejowanie na SORze,gdzie politycy fundowali sobie kroplóweczkę po kacu. Zabieg na SORze usunięcia wrośniętego paznokcia i wiele innych aroganckich zachowań. Do tego lokalne kacyki,którzy uwierzyli,że sprawa się nie rypnie. A miało być uczciwie, transparentnie,bez politykierstwa.Miało być...