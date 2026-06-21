W poniedziałek rusza budowa obwodnicy Płoni

Ważna informacja dla kierowców, którzy regularnie pokonują trasę między Szczecinem, a Stargardem.

Edycja tekstu: Natalia Chodań

W poniedziałek rozpoczyna się budowa drogi szybkiego ruchu S10 będącej obwodnicą szczecińskiej Płoni - zapowiada Mateusz Grzeszczuk z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie.- Tym pierwszym etapem będzie wykonanie przejazdów między jezdniami, czyli tak zwanych przewiązek. To już rozpocznie się od najbliższego poniedziałku. Zamknięte będą wewnętrzne pasy ruchu w trzech miejscach - mówi Grzeszczuk.Utrudnień kierowcy powinni spodziewać się w okolicach węzła Kijewo oraz nieopodal skrzyżowań krajowej dziesiątki z ulicami Żuka i Balińskiego.