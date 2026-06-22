Afera o wykształcenie wicewójta Dobrej. "Nie podszedłem do obrony tej pracy"

Zastępca wójta podszczecińskiej gminy Dobra Paweł Malinowski - jak sam mówi - nigdy nie twierdził, iż ukończył studia MBA. Odniósł się w ten sposób do licznych publikacji sugerujących zdobycie przez niego menedżerskiego tytułu biznesowego.
Paweł Malinowski odniósł się także do pełnienia przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej polickiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Jak sam przyznał w trakcie powoływania do tego organu, przez władze gminy Police, nie został poproszony o przedstawienie dokumentów, które potwierdzały spełnienie wymogów z tym związanych.
- Szkoda, że nie zostałem poproszony o przedstawienie tych dokumentów, bo wtedy ten temat dzisiaj nie miałby miejsca, bo na etapie składania dokumentów ta kwestia by się wyjaśniła i wiedziałbym, że nie mogę w tym momencie być członkiem tej rady - dodaje Malinowski.
Paweł Malinowski dodał jednocześnie, że po pojawieniu się wątpliwości dotyczących jego obecności w Radzie Nadzorczej polickiej spółki złożył rezygnację z tej funkcji. Zwrócił także pobrane diety wraz z odsetkami.
Malinowski w radzie nadzorczej PEC zasiadał od 13 sierpnia 2024 roku do 31 marca 2025 roku. W odniesieniu do swojego wykształcenia podkreśla, że posiada wykształcenie wyższe, ukończył studia magisterskie na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz studia podyplomowe na Politechnice Szczecińskiej.
Autorka edycji: Joanna Chajdas
Oświadczenie Pawła Malinowskiego
- Z racji w tym czasie intensywnie prowadzonej działalności społecznej nie napisałem pracy dysertacyjnej i nie podszedłem do obrony tej pracy. Portal LinkedIn służy do tego, że się w nim podaje informacje jakie studia były, tam nie ma informacji o uzyskaniu tytułu - tłumaczy Malinowski.