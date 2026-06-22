Afera o wykształcenie wicewójta Dobrej. "Nie podszedłem do obrony tej pracy"

Zastępca wójta podszczecińskiej gminy Dobra Paweł Malinowski - jak sam mówi - nigdy nie twierdził, iż ukończył studia MBA. Odniósł się w ten sposób do licznych publikacji sugerujących zdobycie przez niego menedżerskiego tytułu biznesowego.





Malinowski w radzie nadzorczej PEC zasiadał od 13 sierpnia 2024 roku do 31 marca 2025 roku. W odniesieniu do swojego wykształcenia podkreśla, że posiada wykształcenie wyższe, ukończył studia magisterskie na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz studia podyplomowe na Politechnice Szczecińskiej.

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- Z racji w tym czasie intensywnie prowadzonej działalności społecznej nie napisałem pracy dysertacyjnej i nie podszedłem do obrony tej pracy. Portal LinkedIn służy do tego, że się w nim podaje informacje jakie studia były, tam nie ma informacji o uzyskaniu tytułu - tłumaczy Malinowski.Paweł Malinowski odniósł się także do pełnienia przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej polickiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Jak sam przyznał w trakcie powoływania do tego organu, przez władze gminy Police, nie został poproszony o przedstawienie dokumentów, które potwierdzały spełnienie wymogów z tym związanych.- Szkoda, że nie zostałem poproszony o przedstawienie tych dokumentów, bo wtedy ten temat dzisiaj nie miałby miejsca, bo na etapie składania dokumentów ta kwestia by się wyjaśniła i wiedziałbym, że nie mogę w tym momencie być członkiem tej rady - dodaje Malinowski.Paweł Malinowski dodał jednocześnie, że po pojawieniu się wątpliwości dotyczących jego obecności w Radzie Nadzorczej polickiej spółki złożył rezygnację z tej funkcji. Zwrócił także pobrane diety wraz z odsetkami.