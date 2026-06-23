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Prawnik Watchdog Polska: sprawa wykształcenia wicewójta Dobrej go dyskredytuje

Region Jarosław Gowin

Od prawej (na zdj.) Szymon Osowski i prowadzący rozmowę Sebastian Wierciak. Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]
Od prawej (na zdj.) Szymon Osowski i prowadzący rozmowę Sebastian Wierciak. Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]
Szymon Osowski. Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]
Szymon Osowski. Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]
To sytuacja, która dyskwalifikuje z zajmowania publicznych stanowisk. Prawnik z Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska ostro komentuje sytuację zastępcy wójta gminy Dobra.
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Wicewójt gminy Dobra zawiesił się w prawach członka KO
Zastępca wójta z nieprawdziwym wykształceniem?
Lokalne media informowały, że Paweł Malinowski przedstawiał się jako absolwent programu Executive MBA, jednak uczelnia informuje, że jest jedynie uczestnikiem studiów. Sam Malinowski zapewnia, że to nieporozumienie i nigdy nie twierdził, że ma taki tytuł, a jedynie, że jest studentem programu.

Takie działanie powinno skutkować wyłączeniem z funkcji publicznych - mówił Szymon Osowski w "Rozmowie pod krawatem".

- To jest sytuacja, która dyskredytuje. Oczekiwałbym nie tylko zwrotu pieniędzy, czy jakiegoś takiego przepraszania, ale powiedzenia: nie mogę pełnić funkcji publicznej. Bo przecież funkcje publiczne w samorządzie to jest odpowiedzialność, ale też pewne zasady i etyka - mówi Osowski.

Paweł Malinowski zasiadał też w Radzie Nadzorczej polickiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, do czego niezbędne jest wykształcenie MBA. Jak tłumaczył, nikt nie poprosił go o dokumenty potwierdzające ukończenie programu.

Malinowski zawiesił się w prawach członka Koalicji Obywatelskiej.

Edycja tekstu: Michał Król
Takie działanie powinno skutkować wyłączeniem z funkcji publicznych - mówił Szymon Osowski w "Rozmowie pod krawatem".

Dodaj komentarz 4 komentarze

Śpieszmy się kochać członków PO, tak szybko odchodzą ...z partii. Wybory za rok, a tu kadry ubywa haha. Wierchuszka będzie musiała urządzić łapankę na nowych członków .
mamoniowa raczyła zapomnieć o tabunach niby-wykszatłciuchów wyprodukowanych taśmowo w Collegium Humanum, a zasiadających z nadania PiS na eksponowanych i wysokopłatnych stanowiskach.
Oni się tego nie wstydzili, oni z PiS nie odchodzili, a tym bardziej ich z PiS nie wyrzucano, jak obecnie z KO. Oni mieli pełne zrozumienie w PiS, bo przecież "im te piniondze sie należały".
Taka to różnica, o której trzeba ciągle przypominać
To wygląda na przestępstwo poświadczenia nieprawdy i posługiwania się nieprawdziwymi dokumentami oraz wyrządzenia szkód instytucjom, w których podejmował w sposób bezprawny decyzje.
Poza tym jest jeszcze kwestia niedopełnienia obowiązków przez tych, którzy nie zweryfikowali tych jego "dokumentów" i pozwolili mu na obejmowanie stanowisk.
Tak czy siak, to zadania dla prokuratura
Śpieszmy się kochać członków PO, tak szybko odchodzą ...z partii. Wybory za rok, a tu kadry ubywa haha. Wierchuszka będzie musiała urządzić łapankę na nowych członków .

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