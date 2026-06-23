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Osowski: w Szczecinie możemy mieć wcześniejsze wybory samorządowe

Region Sebastian Wierciak

Szymon Osowski. Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]
Szymon Osowski. Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]
O tym kto zostanie kolejnym prezydentem Szczecina, możemy zdecydować podczas wcześniejszych wyborów samorządowych – ocenił w "Rozmowie pod krawatem" prawnik Szymon Osowski z Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska.
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Szymon Osowski
Zdaniem Osowskiego pozycja prezydenta Krzystka na politycznej arenie na tyle rośnie, że może on podczas przyszłorocznych wyborów parlamentarnych zdobyć mandat posła. W miniony weekend Piotr Krzystek miał swoje wystąpienie podczas konwencji partii Nowa Polska.

- Było to bardzo dobre wystąpienie i to jest super. I muszę powiedzieć, że to mnie zaskakuje w debacie publicznej w Szczecinie, że nie ma o tym w ogóle takiej publicznej mowy. Może być tak, że tak naprawdę za rok i cztery miesiące, będzie prezydent Szczecina w parlamencie, zwolni się stołek, a to jest bardzo krótki okres. Moim zdaniem w tej chwili powinni się wszyscy szykować, ci, którzy zamierzają kandydować - mówił szef Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska.

Nowa Polska, zdaniem Szymona Osowskiego, może zagospodarować niezdecydowanych oraz zawiedzionych wyborców Trzeciej Drogi. Nowe porządki możliwe są także w Goleniowie, gdzie burmistrz Krzysztof Sypień nie otrzymał wotum zaufania i absolutorium.

- Otwiera to drogę do referendum, natomiast to wymaga decyzji radnych i chyba takiej trochę odwagi. Skoro powiedzieli, że nie udzielamy absolutorium, to skutkiem tego, pewnie znają przepisy ustawy o samorządzie gminnym, jest to, że teraz trzeba powiedzieć "B" - mówił Osowski.

Szefa Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska pytaliśmy także o sytuację zastępcy wójta Dobrej Pawła Malinowskiego, o zarobki lekarzy, czy o radnych zatrudnionych w miejskich spółkach – czyli o mapę pod hasłem „każdy musi gdzieś pracować”.

Całej rozmowy można wysłuchać i obejrzeć na radioszczecin.pl i na naszym radiowym Facebooku, powtórka na antenie o północy.

Zaproszenie Sebastiana Wierciaka do "Rozmowy pod krawatem" we wtorek o godz. 8.30 przyjął Jarosław Burba, burmistrz Nowego Warpna.

Edycja tekstu: Michał Król
Zdaniem Osowskiego pozycja prezydenta Krzystka na politycznej arenie na tyle rośnie, że może on podczas przyszłorocznych wyborów parlamentarnych zdobyć mandat posła.
Nowe porządki możliwe są także w Goleniowie, gdzie burmistrz Krzysztof Sypień nie otrzymał wotum zaufania i absolutorium.

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