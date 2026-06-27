Upał w Międzyzdrojach: "nie płakać, że jest gorąco, bo jest lato, to jest gorąco!"

Apogeum fali upałów spodziewane jest w niedzielę. Ma być jeszcze cieplej. Nad morzem nawet 38 stopni Celsjusza. PAP/Marcin Bielecki

35 stopni pokazuje termometr w bazie ratowników WOPR w Międzyzdrojach. Tak gorącego lata nad Bałtykiem nie było od dawna.

- Jak się pani taka pogoda podoba?- zapytała.

- Bardzo fajnie, ale troszeczkę za gorąco - usłyszała w odpowiedzi.

- Jak się pan odnajduje w tej temperaturze?

- Nie, ale jestem nad morzem, a nie w śniegu.

- Ma pan jakieś sposoby na ten upał, bo jest jak w tropikach trochę...

- Trzeba w cieniu siedzieć i wystarczy.

- I parasolka od żony...

Edycja tekstu: Jacek Rujna

Na plaży zamiast parawanów - las parasoli przeciwsłonecznych. W Międzyzdrojach była Aneta Łuczkowska.Dobrze.Nie jest za ciepło trochę?No i nie płakać, że jest gorąco, bo jest lato, to jest gorąco!Apogeum fali upałów spodziewane jest w niedzielę. Ma być jeszcze cieplej. Nad morzem nawet 38 stopni Celsjusza. Ratownicy przypominają o nawodnieniu, ochronie przed słońcem i regularnym schładzaniu się w cieniu.