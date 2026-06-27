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Upał w Międzyzdrojach: "nie płakać, że jest gorąco, bo jest lato, to jest gorąco!"

Region Informacyjna Agencja Radiowa

Apogeum fali upałów spodziewane jest w niedzielę. Ma być jeszcze cieplej. Nad morzem nawet 38 stopni Celsjusza. PAP/Marcin Bielecki
Apogeum fali upałów spodziewane jest w niedzielę. Ma być jeszcze cieplej. Nad morzem nawet 38 stopni Celsjusza. PAP/Marcin Bielecki
35 stopni pokazuje termometr w bazie ratowników WOPR w Międzyzdrojach. Tak gorącego lata nad Bałtykiem nie było od dawna.
O godz. 17 najwyższą temperaturę odnotowano w Słubicach

O godz. 17 najwyższą temperaturę odnotowano w Słubicach

Na plaży zamiast parawanów - las parasoli przeciwsłonecznych. W Międzyzdrojach była Aneta Łuczkowska.

- Jak się pani taka pogoda podoba?- zapytała.
- Bardzo fajnie, ale troszeczkę za gorąco - usłyszała w odpowiedzi.
- Jak się pan odnajduje w tej temperaturze?
- Dobrze.
- Nie jest za ciepło trochę?
- Nie, ale jestem nad morzem, a nie w śniegu.
- Ma pan jakieś sposoby na ten upał, bo jest jak w tropikach trochę...
- Trzeba w cieniu siedzieć i wystarczy.
- I parasolka od żony...
- No i nie płakać, że jest gorąco, bo jest lato, to jest gorąco!

Apogeum fali upałów spodziewane jest w niedzielę. Ma być jeszcze cieplej. Nad morzem nawet 38 stopni Celsjusza. Ratownicy przypominają o nawodnieniu, ochronie przed słońcem i regularnym schładzaniu się w cieniu.

Edycja tekstu: Jacek Rujna

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