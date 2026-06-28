Z powodu przekroczonych norm bakterii E.coli i wyłączenia stacji uzdatniania w Kretlewie beczkowozy dostarczają wodę pitną do czterech miejscowości w gminie Golczewo w woj. zachodniopomorskim.

Edycja tekstu: Michał Tesarski

Burmistrz Maciej Zieliński poinformował PAP, że w poniedziałek mają być wyniki powtórnych badań.Spadek ciśnienia w sieci wodociągowej i przerwy w dostawach wody są spowodowane wyłączeniem stacji uzdatniania w Kretlewie (gm. Golczewo, pow. Kamień Pomorski), gdzie po dwukrotnych badaniach wody sanepid stwierdził przekroczenie parametrów mikrobiologicznych. Burmistrz Golczewa Maciej Zieliński wyjaśnił PAP, że chodzi o bakterię E.coli (Escherichia coli, pałeczka okrężnicy).- W piątek po raz kolejny pobraliśmy próbki do badań, wyniki mają być w poniedziałek. Jeśli parametry wody będą dobre, poprosimy inspekcję sanitarną o sprawdzenie. Wyniki sanepidu powinny być we wtorek – wyjaśnił w niedzielę Zieliński.Zastrzegł, że taki jest plan działań, ale nie może zagwarantować, że wodociągi w całej gminie będą już we wtorek funkcjonować bez problemów. Wskazał, że analizy wody w kierunku E.coli wykonuje się szybko - wyniki są po 24 godzinach.Burmistrz podkreślił, że woda w sieci jest, ale w niewystarczającej ilości. Niskie ciśnienie powoduje, że w niektórych mieszkaniach czy gospodarstwach z kranów leci cienka strużka, albo wodę „łapie się” kropla po kropli.- Są momenty w godzinach szczytu, że nie ma wody w ogóle. Najgorzej, jak ktoś mieszka wyżej – przyznał Zieliński.O problemach z dostawami wody w gm. Golczewo alarmowali mieszkańcy Wysokiej Kamieńskiej.– Od ponad 10 dni nosimy baniaki, a żar leje się z nieba. Gdzie mamy się myć – pytali.Ich zdaniem w mieszkaniach na drugim piętrze krany są suche. Za funkcjonowanie wodociągów odpowiada gminny Zakład Usług Publicznych. 17 czerwca ZUP informował, że „woda w wodociągu publicznym Kretlewo nie spełnia wymagań jakościowych dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi”. Tydzień później Zakład podał, że po wykonaniu niezbędnych badań naprawczych ponownie pobrano próbki wody i uruchomienie stacji uzdatniania wody w Kretlewie planowane jest na 26 czerwca. Badania przeprowadzone przez sanepid wykazały jednak, że woda nadal nie nadaje się do spożycia.Stacja Uzdatniania Wody Kretlewo zasila Wysoką Kamieńską, Kozielice, Dargoszewo, Baczysław, Kretlewo oraz Gadom. W czterech z sześciu miejscowości ciśnienie wody jest bardzo niskie i dwa razy dziennie przyjeżdżają tam beczkowozy. Zieliński poinformował, że te cztery miejscowości zamieszkuje ok. tysiąc osób.Burmistrz wprowadził czasowy zakaz poboru wody z gminnej sieci wodociągowej do celów innych niż bytowe - dotyczy to miejscowość: Gadom, Kretlewo, Niemica, Koplino, Baczysław, Dargoszewo, Kozielice oraz Wysoka Kamieńska. Chodzi o zakaz wykorzystywania wody z gminnej sieci wodociągowej m.in. do podlewania ogrodów, trawników i upraw rolnych, napełniania basenów czy mycia samochodów.W rozmowie z PAP burmistrz podkreślił, że trudno wskazać przyczyny i miejsce zanieczyszczenia wodociągu. Przekroczenie norm E.coli może spowodować np. nieszczelne szambo.- Wcześniej zdarzały się takie sytuacje, ale od kilku lat był spokój. Intensywnie modernizujemy sieć wodociągową – przekazał Zieliński.Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz RCB wydały dla całej Polski alerty w związku z upałami; temperatury w dzień mogą osiągnąć 42 st. C.