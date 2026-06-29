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Problem, który wraca co lato

Region Joanna Maraszek

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin/Archiwum]
Zamiast sięgać po przypadkowe metody na słoneczne oparzenia, warto wiedzieć, jak skutecznie i bezpiecznie przynieść ulgę spieczonej skórze.
Kąpiele w ciepłym morzu są tak samo kuszące, jak słoneczne i tu idylla wypoczynku nad morzem się kończy, a często zaczynają słoneczne oparzenia. Co robić, gdy już są? Podpowiada ratownik WOPR Piotr Wiliński.

- Jeżeli wystąpią, to oczywiście pianki i żele na oparzenia i schładzanie tych miejsc i okolic, żeby ten obrzęk, który wystąpi podczas oparzenia, ten kolor skóry, żeby to po prostu jak najszybciej zniwelować - radzi Wiliński.

Każdy na spieczenie czy oparzenie ma swój sposób, często domowy. - Mówią zawsze, że maślanka jest dobra i kefir, kwaśne wleko - mówią plażowicze.

Jak sugerują ratownicy i medycy, warto wypoczywać "z głową" i to najlepiej pod parasolem.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Relacja Joanny Maraszek [Radio Szczecin]

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