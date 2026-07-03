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Egzamin ósmoklasisty: matematyka coraz lepiej, pracy wymaga jednak język polski

Region Antoni Stefański

Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]
Średnio 62 procent z języka polskiego, 50 proc. z matematyki i 71 procent z języka angielskiego – takie wyniki osiągnęli tegoroczni ósmoklasiści z Pomorza Zachodniego.
Najwyższymi wynikami w regionie mogą się pochwalić uczniowie ze szczecińskiej Szkoły Podstawowej nr 6 - ich średnia ze wszystkich egzaminów to 95 procent.

Jak podkreśla zachodniopomorski kurator oświaty Paweł Palczyński, od trzech lat widać tendencję wzrostową pod względem średnich wyników w Zachodniopomorskiem.

- Jeżeli chodzi o matematykę, to możemy powiedzieć, że poprawa wyniku jest znacząca, nawet o 6 procent. Na niezłym poziomie jest język angielski, plasujemy się gdzieś w środku stawki, jeżeli chodzi o województwa. Najwięcej pracy wymaga język polski - mówi Palczyński.

Zapytaliśmy szczecińskich uczniów, jak poszedł im egzamin.

- Nie za bardzo. Z polskiego 47, z matematyki 20 i z angielskiego 67. - Z 67 z polskiego, z matematyki 17 i z angielskiego 27. - 100 procent z matematyki, 100 z języka angielskiego i 93 procent z języka polskiego. - Zależy z czego. Z angielskiego bardzo dobrze, 91 procent. Z pozostałych przedmiotów: matematyka optymalnie 100, a polski 64 - mówią uczniowie.

Teraz przed absolwentami szkół podstawowych kolejny etap – rekrutacja do liceów, techników i szkół branżowych. O przyjęciu do wybranej placówki zdecydują między innymi właśnie wyniki egzaminu.

Edycja tekstu: Michał Król
Jak podkreśla zachodniopomorski kurator oświaty Paweł Palczyński, od trzech lat widać tendencję wzrostową pod względem średnich wyników w Zachodniopomorskiem.
Zapytaliśmy szczecińskich uczniów, jak poszedł im egzamin.

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