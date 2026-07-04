Spotkanie z czworonogami w szczecińskim TOZ-ie

Szczeciński Oddział Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami organizuje bazarek.
To okazja do spotkania z czworonogami oraz kupienia rękodzieła i unikalnych gadżetów.
Marlena Sobczak z TOZ-u mówi, że najważniejsze jest znalezienie domu dla zwierząt
- Na tym wydarzeniu będzie można poznać naszych podopiecznych, takich jak Maksiu 14-letni, Kora, która przeszła zabieg usunięcia wielkiego 3,5-kilowego guza. Będzie również Malwinka, która po zmarłej właścicielce trafiła do nas - wylicza.
Pracownica TOZu dodaje, że wydarzenie jest kierowane dla całych rodzin.
- Na bazarku będzie warzywniak od pana Marka. Dostaliśmy pełno świeżych warzyw. Ciasta, gofry z bitą śmietaną, piana party. Wydaje mi się, że to fajna atrakcja dla dzieciaków - zaprasza Marlena Sobczak.
Spotkanie rozpoczyna się o godzinie 10 w ogródku szczecińskiego TOZu przy ul. Ojca Beyzyma.
Szczegóły na stronie wydarzenia.
Marlena Sobczak z TOZ-u mówi, że najważniejsze jest znalezienie domu dla zwierząt
- Na tym wydarzeniu będzie można poznać naszych podopiecznych, takich jak Maksiu 14-letni, Kora, która przeszła zabieg usunięcia wielkiego 3,5-kilowego guza. Będzie również Malwinka, która po zmarłej właścicielce trafiła do nas - wylicza.
Pracownica TOZu dodaje, że wydarzenie jest kierowane dla całych rodzin.
- Na bazarku będzie warzywniak od pana Marka. Dostaliśmy pełno świeżych warzyw. Ciasta, gofry z bitą śmietaną, piana party. Wydaje mi się, że to fajna atrakcja dla dzieciaków - zaprasza Marlena Sobczak.
Spotkanie rozpoczyna się o godzinie 10 w ogródku szczecińskiego TOZu przy ul. Ojca Beyzyma.
Szczegóły na stronie wydarzenia.