Urzędnicy i lokalni przedsiębiorcy oskarżeni o korupcję

Dyrektor wydziału zajmującego się turystyką w Zachodniopomorskim Urzędzie Marszałkowskim, urzędnicy, lokalni przedsiębiorcy oraz były burmistrz Drawna. W sumie 12 osób zostało oskarżonych o korupcję, niedopełnienie obowiązków i płatną protekcję.

Edycja tekstu: Natalia Chodań

Akt oskarżenia liczy pół tysiąca stron. Śledztwo dotyczyło nieprawidłowości przy realizacji dwóch projektów unijnych: budowy parku etnograficznego w Niechorzu i papieskiego szlaku kajakowego Drawy i Korytnicy.Rzecznik prasowy Prokuratury Regionalnej w Szczecinie Małgorzata Wojciechowicz podaje, że najpoważniejsze zarzuty związane są z przyjęciem korzyści majątkowej przez dyrektora odpowiedzialnego za turystykę.- Został on oskarżony o przyjęcie korzyści majątkowej w postaci darmowego pobytu w hotelu oraz osobistej w postaci zatrudnienia członków rodziny przy realizacji jednej z tych inwestycji, której dotyczyło śledztwo - mówi Wojciechowicz.Jeden z urzędników usłyszał zarzut płatnej protekcji - podaje prokurator.- Polegający na tym, że powołując się na wpływy w tej instytucji również pomagał jednemu z beneficjentów tych realizowanych projektów - dodaje WojciechowiczOskarżonym grozi od 8 do 10 lat więzienia. Szkodę oszacowano na prawie 3 miliony złotych.