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Urzędnicy i lokalni przedsiębiorcy oskarżeni o korupcję

Region Weronika Łyczywek

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Dyrektor wydziału zajmującego się turystyką w Zachodniopomorskim Urzędzie Marszałkowskim, urzędnicy, lokalni przedsiębiorcy oraz były burmistrz Drawna. W sumie 12 osób zostało oskarżonych o korupcję, niedopełnienie obowiązków i płatną protekcję.
Akt oskarżenia liczy pół tysiąca stron. Śledztwo dotyczyło nieprawidłowości przy realizacji dwóch projektów unijnych: budowy parku etnograficznego w Niechorzu i papieskiego szlaku kajakowego Drawy i Korytnicy.

Rzecznik prasowy Prokuratury Regionalnej w Szczecinie Małgorzata Wojciechowicz podaje, że najpoważniejsze zarzuty związane są z przyjęciem korzyści majątkowej przez dyrektora odpowiedzialnego za turystykę.

- Został on oskarżony o przyjęcie korzyści majątkowej w postaci darmowego pobytu w hotelu oraz osobistej w postaci zatrudnienia członków rodziny przy realizacji jednej z tych inwestycji, której dotyczyło śledztwo - mówi Wojciechowicz.

Jeden z urzędników usłyszał zarzut płatnej protekcji - podaje prokurator.

- Polegający na tym, że powołując się na wpływy w tej instytucji również pomagał jednemu z beneficjentów tych realizowanych projektów - dodaje Wojciechowicz

Oskarżonym grozi od 8 do 10 lat więzienia. Szkodę oszacowano na prawie 3 miliony złotych.

Edycja tekstu: Natalia Chodań
Rzecznik prasowy Prokuratury Regionalnej w Szczecinie Małgorzata Wojciechowicz podaje, że najpoważniejsze zarzuty związane są z przyjęciem korzyści majątkowej przez dyrektora odpowiedzialnego za turystykę.
Jeden z urzędników usłyszał zarzut płatnej protekcji - dodaje prokurator Wojciechowicz.

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