Czerwone zabytkowe tramwaje wracają na ulice Szczecina

W sobotę rozpoczyna kursowanie wakacyjna linia turystyczna 0, obsługiwana historycznym taborem.

Edycja tekstu: Natalia Chodań

Marta Kwiecień-Zwierzyńska z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie mówi, że przez całe wakacje będzie można wybrać się nią w podróż po centrum miasta i jego najbardziej charakterystycznych miejscach.- Linia będzie kursowała do 30 sierpnia w każdą sobotę i niedzielę oraz podczas Żagli 2026. Na linii będzie obowiązywała taryfa dla linii turystycznych. Bilety będzie można kupić u konduktora. Bilet normalny to koszt 5 zł, a ulgowy 3,70 zł - dodaje Kwiecień-Zwierzyńska.Trasa "zerówki" została zaplanowana tak, aby za jednym razem zobaczyć najciekawsze i najbardziej reprezentacyjne miejsca w Szczecinie. Pierwszy raz uruchomiono ją w 2001 roku z inicjatywy członków Szczecińskiego Towarzystwa Miłośników Komunikacji Miejskiej.Inauguracyjny kurs tegorocznej "zerówki" wyruszy z pętli przy ulicy Potulickiej o godzinie 13:42.