Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Czerwone zabytkowe tramwaje wracają na ulice Szczecina

Region Antoni Stefański

Fot. Antoni Stefański [Radio Szczecin]
Fot. Antoni Stefański [Radio Szczecin]
W sobotę rozpoczyna kursowanie wakacyjna linia turystyczna 0, obsługiwana historycznym taborem.
Marta Kwiecień-Zwierzyńska z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie mówi, że przez całe wakacje będzie można wybrać się nią w podróż po centrum miasta i jego najbardziej charakterystycznych miejscach.

- Linia będzie kursowała do 30 sierpnia w każdą sobotę i niedzielę oraz podczas Żagli 2026. Na linii będzie obowiązywała taryfa dla linii turystycznych. Bilety będzie można kupić u konduktora. Bilet normalny to koszt 5 zł, a ulgowy 3,70 zł - dodaje Kwiecień-Zwierzyńska.

Trasa "zerówki" została zaplanowana tak, aby za jednym razem zobaczyć najciekawsze i najbardziej reprezentacyjne miejsca w Szczecinie. Pierwszy raz uruchomiono ją w 2001 roku z inicjatywy członków Szczecińskiego Towarzystwa Miłośników Komunikacji Miejskiej.

Inauguracyjny kurs tegorocznej "zerówki" wyruszy z pętli przy ulicy Potulickiej o godzinie 13:42.

Edycja tekstu: Natalia Chodań
Marta Kwiecień-Zwierzyńska z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie mówi, że przez całe wakacje będzie można wybrać się nią w podróż po centrum miasta i jego najbardziej charakterystycznych miejscach.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 11:00 serwis z godziny 10:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

lipiec 2026
poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05poniedziałek06wtorek07środa08czwartek09piątek10sobota11niedziela12poniedziałek13wtorek14środa15czwartek16piątek17sobota18niedziela19poniedziałek20wtorek21środa22czwartek23piątek24sobota25niedziela26poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek31sobota01niedziela02

Najczęściej czytane

  1. Awaria prądu w centrum Szczecina
    (od 29 czerwca oglądane 6035 razy)
  2. Nowa (czworonożna) pracownica ośrodka dla dzieci w Policach [WIDEO, ZDJĘCIA]
    (od 01 lipca oglądane 5171 razy)
  3. Nie zdążyli otworzyć restauracji, a już dostali mandat. Sprzedali... wodę w upał
    (od przedwczoraj oglądane 5010 razy)
  4. Śmiertelny wypadek na S3. Ruch już wznowiony [AKTUALIZACJA]
    (od 28 czerwca oglądane 2734 razy)
  5. Mieszkańcy spalonego bloku w Świnoujściu nie wrócą do domów
    (od przedwczoraj oglądane 2501 razy)
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Dziura w Alei Powstańców Wielkopolskich. Wynik ekspertyzy za dwa miesiące [WIDEO, ZDJĘCIA]
Duże utrudnienia na odcinku między Stobnem a Będargowem. Rusza remont drogi [WIDEO, ZDJĘCIA]
Od niedzieli kolejne zmiany drogowe na Pomorzanach [WIDEO, ZDJĘCIA]
Zmalały ceny w parkingowcu przy ul. Małkowskiego. Wielu mieszkańców jest zaskoczonych [WIDEO, ZDJĘCIA]
Policja pomogła młodej mewie [WIDEO]
Zmiany drogowe w Podjuchach [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty