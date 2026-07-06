Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie zaprasza na wakacyjne warsztaty

Baśnie z dalekich wysp, nauka podstaw języka migowego czy tworzenie własnej rafy koralowej - Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie zaprasza młodych na wakacyjne warsztaty.
Kierowniczka filii ProMedia Katarzyna Krawczyk przyznaje, że zajęcia mają zachęcić najmłodszych do odwiedzania domu książek.
- Nauczyć dzieci i młodzież, że biblioteka to miejsce, w którym można - oczywiście - czytać, wypożyczać książki, ale też w którym można bardzo fajnie spędzić czas, nie tylko siedząc przed ekranem - powiedziała.
Warsztaty prowadzone są kilka razy w tygodniu w różnych filiach. Każdy znajdzie coś dla siebie.
- Będzie teatrzyk kamishibai, zabawy ruchowe, ale też warsztaty animacji, warsztaty sitodruku... Część filii stawia też na rękodzieło, czyli: nauka szycia, wykorzystywanie starszych materiałów do tworzenia nowych, planszówki, ale też turniej konsolowy - wyliczała.
Warsztaty są darmowe, ale trzeba się na nie zarejestrować przez stronę internetową Miejskiej Biblioteki Publicznej.
Edycja tekstu: Jacek Rujna
- Nauczyć dzieci i młodzież, że biblioteka to miejsce, w którym można - oczywiście - czytać, wypożyczać książki, ale też w którym można bardzo fajnie spędzić czas, nie tylko siedząc przed ekranem - powiedziała.
Warsztaty prowadzone są kilka razy w tygodniu w różnych filiach. Każdy znajdzie coś dla siebie.
- Będzie teatrzyk kamishibai, zabawy ruchowe, ale też warsztaty animacji, warsztaty sitodruku... Część filii stawia też na rękodzieło, czyli: nauka szycia, wykorzystywanie starszych materiałów do tworzenia nowych, planszówki, ale też turniej konsolowy - wyliczała.
Warsztaty są darmowe, ale trzeba się na nie zarejestrować przez stronę internetową Miejskiej Biblioteki Publicznej.
Edycja tekstu: Jacek Rujna
- Nauczyć dzieci i młodzież, że biblioteka to miejsce, w którym można - oczywiście - czytać, wypożyczać książki, ale też w którym można bardzo fajnie spędzić czas, nie tylko siedząc przed ekranem - powiedziała.