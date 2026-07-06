Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Zobacz

Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie zaprasza na wakacyjne warsztaty

Region Julia Nowicka

Filia nr 54 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie – ProMedia. Fot. mbp.szczecin.pl
Filia nr 54 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie – ProMedia. Fot. mbp.szczecin.pl
Baśnie z dalekich wysp, nauka podstaw języka migowego czy tworzenie własnej rafy koralowej - Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie zaprasza młodych na wakacyjne warsztaty.
Kierowniczka filii ProMedia Katarzyna Krawczyk przyznaje, że zajęcia mają zachęcić najmłodszych do odwiedzania domu książek.

- Nauczyć dzieci i młodzież, że biblioteka to miejsce, w którym można - oczywiście - czytać, wypożyczać książki, ale też w którym można bardzo fajnie spędzić czas, nie tylko siedząc przed ekranem - powiedziała.

Warsztaty prowadzone są kilka razy w tygodniu w różnych filiach. Każdy znajdzie coś dla siebie.

- Będzie teatrzyk kamishibai, zabawy ruchowe, ale też warsztaty animacji, warsztaty sitodruku... Część filii stawia też na rękodzieło, czyli: nauka szycia, wykorzystywanie starszych materiałów do tworzenia nowych, planszówki, ale też turniej konsolowy - wyliczała.

Warsztaty są darmowe, ale trzeba się na nie zarejestrować przez stronę internetową Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
- Nauczyć dzieci i młodzież, że biblioteka to miejsce, w którym można - oczywiście - czytać, wypożyczać książki, ale też w którym można bardzo fajnie spędzić czas, nie tylko siedząc przed ekranem - powiedziała.
- Będzie teatrzyk kamishibai, zabawy ruchowe, ale też warsztaty animacji, warsztaty sitodruku... Część filii stawia też na rękodzieło, czyli: nauka szycia, wykorzystywanie starszych materiałów do tworzenia nowych, planszówki, ale też turniej konsolowy - wyliczała.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 12:00 serwis z godziny 11:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

lipiec 2026
poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05poniedziałek06wtorek07środa08czwartek09piątek10sobota11niedziela12poniedziałek13wtorek14środa15czwartek16piątek17sobota18niedziela19poniedziałek20wtorek21środa22czwartek23piątek24sobota25niedziela26poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek31sobota01niedziela02

Najczęściej czytane

  1. Nie zdążyli otworzyć restauracji, a już dostali mandat. Sprzedali... wodę w upał
    (od 02 lipca oglądane 5355 razy)
  2. Śmigłowiec LPR-u lądował z przygodami w Wisełce
    (od przedwczoraj oglądane 5313 razy)
  3. Nowa (czworonożna) pracownica ośrodka dla dzieci w Policach [WIDEO, ZDJĘCIA]
    (od 01 lipca oglądane 5291 razy)
  4. Co dalej ze szczecińskim seminarium? Kuria odpowiada
    (od 03 lipca oglądane 3287 razy)
  5. Nocny pożar w gminie Kobylanka
    (od przedwczoraj oglądane 3126 razy)
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

"Relaksujemy się dźwiękiem, swoim głosem i drugą osobą" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Urodziny na Różance. Kolejka po tort [WIDEO, ZDJĘCIA]
Pole bitwy przed szczecińskim magistratem [WIDEO, ZDJĘCIA]
Jubileusz turystycznej linii "0" w Szczecinie [WIDEO, ZDJĘCIA]
Festiwal w Parku Kasprowicza [WIDEO, ZDJĘCIA]
Dziura w Alei Powstańców Wielkopolskich. Wynik ekspertyzy za dwa miesiące [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty