Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie zaprasza na wakacyjne warsztaty

Filia nr 54 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie – ProMedia. Fot. mbp.szczecin.pl

Baśnie z dalekich wysp, nauka podstaw języka migowego czy tworzenie własnej rafy koralowej - Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie zaprasza młodych na wakacyjne warsztaty.

Kierowniczka filii ProMedia Katarzyna Krawczyk przyznaje, że zajęcia mają zachęcić najmłodszych do odwiedzania domu książek.



- Nauczyć dzieci i młodzież, że biblioteka to miejsce, w którym można - oczywiście - czytać, wypożyczać książki, ale też w którym można bardzo fajnie spędzić czas, nie tylko siedząc przed ekranem - powiedziała.



Warsztaty prowadzone są kilka razy w tygodniu w różnych filiach. Każdy znajdzie coś dla siebie.



- Będzie teatrzyk kamishibai, zabawy ruchowe, ale też warsztaty animacji, warsztaty sitodruku... Część filii stawia też na rękodzieło, czyli: nauka szycia, wykorzystywanie starszych materiałów do tworzenia nowych, planszówki, ale też turniej konsolowy - wyliczała.



Warsztaty są darmowe, ale trzeba się na nie zarejestrować przez stronę internetową Miejskiej Biblioteki Publicznej.



Edycja tekstu: Jacek Rujna