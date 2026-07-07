Nowy punkt turystyczny powstaje w Ognicy

Trwa budowa Punktu Turystyki Rowerowej, Pieszej i Wodnej w Ognicy. Można już zobaczyć układ przyszłych dróg, chodników i miejsc parkingowych.

Wyznaczone są również przestrzenie, w których powstaną wiata grillowa oraz toaleta. Zamontowano już stojaki na rowery i zakończono profilowanie terenu. Obecnie trwa układanie kostki brukowej. W kolejnych etapach pojawią się elementy małej architektury, w tym ławki, ławostoły, kosze na odpady oraz tablice informacyjne.



Wartość inwestycji to ponad 1,5 miliona złotych. Zakończenie budowy planowane jest jeszcze w tym roku.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski