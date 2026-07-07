Dofinansowanie na konserwację zabytku w Międzyzdrojach

Dofinansowania dla parafii w Międzyzdrojach oraz Gminy Międzyzdroje.
100 tys. zł wsparcia otrzyma kościół pw. św. Piotra Apostoła na drugi etap prac konserwatorskich i restauratorskich szafy organowej Grünebergów. To w ramach programu ochrony zabytków.
Z kolei Gmina Międzyzdroje otrzyma ponad 51 tys. zł na modernizację oświetlenia kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Wapnicy. Całkowity koszt inwestycji wynosi blisko 123 tys. zł.
Gmina Międzyzdroje jest 1 z 69 zachodniopomorskich samorządów, które w 2026 roku skorzystają z marszałkowskiego dofinansowania na remonty bazy sportowej.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Z kolei Gmina Międzyzdroje otrzyma ponad 51 tys. zł na modernizację oświetlenia kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Wapnicy. Całkowity koszt inwestycji wynosi blisko 123 tys. zł.
Gmina Międzyzdroje jest 1 z 69 zachodniopomorskich samorządów, które w 2026 roku skorzystają z marszałkowskiego dofinansowania na remonty bazy sportowej.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski