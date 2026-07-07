Kradzież na cmentarzu

Ukradli przęsła ogrodzeniowe z terenu cmentarza komunalnego - teraz za swój czyn odpowiedzą przed sądem. To 28-latka i 42-latek - mieszkańcy gminy Łobez.
Już usłyszeli zarzuty kradzieży. Zastosowano wobec nich dozór policji. Do kradzieży doszło w miniony piątek, w nocy, na terenie cmentarza komunalnego przy drodze Łobez-Unimie. Skradziono 23 przęsła ogrodzeniowe, warte 13 tysięcy złotych.
Dzięki szybkiej akcji, policja namierzyła i zatrzymała sprawców w gminie Marianowo. Zabezpieczono też skradzione elementy.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski