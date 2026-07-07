Przebudowanym odcinkiem drogi 102 z Trzebiatowa do Kołobrzegu po wakacjach [ZDJĘCIA]

Dopiero po wakacjach kierowcy pojadą przebudowywanym odcinkiem drogi wojewódzkiej numer 102 między Trzebiatowem a Kołobrzegiem - mówiła w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji" Anna Radziwonowicz z Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie.

Dodała, że remontowane są jeszcze dwa krótkie odcinki tej drogi. - Pierwszy z tych odcinków obok miejscowości Bezpraw, tam był przebudowywany duży przepust, w tym tygodniu już w tym miejscu będzie kładziona masa. Pod koniec tygodnia powinna być tam przywrócona przejezdność, ale uwaga, tylko dla ruchu lokalnego - podkreśała Anna Radziwonowicz.



Drugi zamknięty dla ruchu odcinek jest w okolicy miejscowości Paliczyno. - Tam z kolei mieliśmy bardzo dużą wymianę gruntów słabonośnych. Tam były prowadzone poszerzenia o ciąg pieszo-rowerowy i dlatego tam też właśnie pod tym ciągiem pieszo-rowerowym trzeba było wymienić grunt. W piątek w tym miejscu już było rozłożone kruszywo z siatkami, z georusztami i w tej chwili właśnie trwają tam przygotowania do położenia masy - mówi Radziwonowicz.



Obecna czasowa organizacja ruchu na odcinku wojewódzkiej "102", pozwala na korzystanie z niej tylko lokalnym pojazdom. Pozostali kierowcy muszą koszystać z objazdów m.in. przez Mrzeżyno, Dźwirzyno i Grzybowo.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski