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Przebudowanym odcinkiem drogi 102 z Trzebiatowa do Kołobrzegu po wakacjach [ZDJĘCIA]

Region Adam Wosik

Fot. facebook.com/DrogiNaPomorzuZachodnim
Fot. facebook.com/DrogiNaPomorzuZachodnim
Fot. facebook.com/DrogiNaPomorzuZachodnim
Fot. facebook.com/DrogiNaPomorzuZachodnim
Fot. facebook.com/DrogiNaPomorzuZachodnim
Fot. facebook.com/DrogiNaPomorzuZachodnim
Dopiero po wakacjach kierowcy pojadą przebudowywanym odcinkiem drogi wojewódzkiej numer 102 między Trzebiatowem a Kołobrzegiem - mówiła w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji" Anna Radziwonowicz z Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie.
Dodała, że remontowane są jeszcze dwa krótkie odcinki tej drogi. - Pierwszy z tych odcinków obok miejscowości Bezpraw, tam był przebudowywany duży przepust, w tym tygodniu już w tym miejscu będzie kładziona masa. Pod koniec tygodnia powinna być tam przywrócona przejezdność, ale uwaga, tylko dla ruchu lokalnego - podkreśała Anna Radziwonowicz.

Drugi zamknięty dla ruchu odcinek jest w okolicy miejscowości Paliczyno. - Tam z kolei mieliśmy bardzo dużą wymianę gruntów słabonośnych. Tam były prowadzone poszerzenia o ciąg pieszo-rowerowy i dlatego tam też właśnie pod tym ciągiem pieszo-rowerowym trzeba było wymienić grunt. W piątek w tym miejscu już było rozłożone kruszywo z siatkami, z georusztami i w tej chwili właśnie trwają tam przygotowania do położenia masy - mówi Radziwonowicz.

Obecna czasowa organizacja ruchu na odcinku wojewódzkiej "102", pozwala na korzystanie z niej tylko lokalnym pojazdom. Pozostali kierowcy muszą koszystać z objazdów m.in. przez Mrzeżyno, Dźwirzyno i Grzybowo.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Dopiero po wakacjach kierowcy pojadą przebudowywanym odcinkiem drogi wojewódzkiej numer 102 między Trzebiatowem a Kołobrzegiem - mówiła w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji" Anna Radziwonowicz z Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie.
Drugi zamknięty dla ruchu odcinek jest w okolicy miejscowości Paliczyno.

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