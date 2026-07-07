Zmiany w parkowaniu na osiedlu przy Sowińskiego [ZDJĘCIA]

Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Będzie ograniczenie miejsc do parkowania na szczecińskim osiedlu przy ulicy Sowińskiego.

- To dlatego, że teraz nie mogą tam dojechać między innymi pojazdy wywożące odpady - mówi Sylwia Cyza-Słomska ze Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. - Mieliśmy wiele sygnałów na temat tego, że parkujące samochody uniemożliwiają taki wywóz, ale oczywiście również kwestie bezpieczeństwa dojazdu pojazdów specjalnych: karetka, straż pożarna. Musimy to w związku z tym uporządkować.



Sylwia Cyza-Słomska dodaje, że ograniczenia w parkowaniu na tym osiedlu obejmą tylko miejsca "newralgiczne". - Mamy już projekt zmian. W tej chwili będziemy przystępować do wyłonienia wykonawcy. Oczywiście pozostaną miejsca parkingowe, natomiast w newralgicznych punktach, czyli w okolicy wjazdu i wyjazdu z osiedla będą miejsca wyłączone z parkowania - informuje Cyza-Słomska.



Przygotowywana zmiana organizacji ruchu w okolicach Sowińskiego zacznie obowiązywać prawdopodobnie pod koniec wakacji tego roku.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski