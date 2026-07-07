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Zmiany w parkowaniu na osiedlu przy Sowińskiego [ZDJĘCIA]

Region Adam Wosik

Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]
Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]
Będzie ograniczenie miejsc do parkowania na szczecińskim osiedlu przy ulicy Sowińskiego.
- To dlatego, że teraz nie mogą tam dojechać między innymi pojazdy wywożące odpady - mówi Sylwia Cyza-Słomska ze Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. - Mieliśmy wiele sygnałów na temat tego, że parkujące samochody uniemożliwiają taki wywóz, ale oczywiście również kwestie bezpieczeństwa dojazdu pojazdów specjalnych: karetka, straż pożarna. Musimy to w związku z tym uporządkować.

Sylwia Cyza-Słomska dodaje, że ograniczenia w parkowaniu na tym osiedlu obejmą tylko miejsca "newralgiczne". - Mamy już projekt zmian. W tej chwili będziemy przystępować do wyłonienia wykonawcy. Oczywiście pozostaną miejsca parkingowe, natomiast w newralgicznych punktach, czyli w okolicy wjazdu i wyjazdu z osiedla będą miejsca wyłączone z parkowania - informuje Cyza-Słomska.

Przygotowywana zmiana organizacji ruchu w okolicach Sowińskiego zacznie obowiązywać prawdopodobnie pod koniec wakacji tego roku.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
- To dlatego, że teraz nie mogą tam dojechać między innymi pojazdy wywożące odpady - mówi Sylwia Cyza-Słomska ze Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego.
Sylwia Cyza-Słomska dodaje, że ograniczenia w parkowaniu na tym osiedlu obejmą tylko miejsca "newralgiczne".

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