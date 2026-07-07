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Wakacje składkowe dla przedsiębiorców. Prawie 200 mln zł wsparcia w regionie

Region Anna Klimczyk

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Ponad 190 mln zł wsparcia w ramach wakacji składkowych otrzymali przedsiębiorcy w Zachodniopomorskiem.
- Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnił nową wersję wniosku dla przedsiębiorców, którzy korzystają z tej ulgi - przekazał Karol Jagielski ze szczecińskiego ZUS-u. - Od wprowadzenia wakacji składkowych, czyli od listopada 2024 roku, w Zachodniopomorskiem przedsiębiorcy złożyli ponad 146 tys. wniosków, z czego Zakład Ubezpieczeń Społecznych już rozpatrzył blisko 145 tys. 800.

Wakacje składkowe pozwalają ograniczyć koszty prowadzenia działalności gospodarczej. Jednocześnie przedsiębiorca zachowuje ciągłość ubezpieczenia społecznego, a ulga nie wpływa negatywnie na przyszłe świadczenia emerytalne. W kraju ZUS otrzymał ponad 3 mln takich wniosków, a przyznane zwolnienia ze składek przekroczyły 4 mld złotych.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
- Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnił nową wersję wniosku dla przedsiębiorców, którzy korzystają z tej ulgi - przekazał Karol Jagielski ze szczecińskiego ZUS-u.

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