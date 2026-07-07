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Szczecińskie akademiki gotowe na przyjęcie studentów

Region Julia Nowicka

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Wyniki maturalne za rogiem, pora na poszukiwanie mieszkania na studia. Koszt wynajmu kawalerek w Szczecinie to minimum 2000 złotych. Pokój jest o połowę tańszy.
Najbardziej atrakcyjne cenowo pozostają akademiki. O nocleg w domu studenckim nie muszą martwić się przyszli studenci Politechniki Morskiej. Jak zapewnia rzeczniczka uniwersytetu Anna Malec, miejsca wystarczy dla wszystkich nowych żaków.

- Mamy dla studentów 673 miejsca w dwóch domach studenckich: w "Korabie" i w "Pasacie". Mamy jedynki, dwójki i trójki, a więc do wyboru według możliwości i preferencji - mówi Malec.

Dużą bazę posiada również Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny. Tam wnioski o zakwaterowanie mogą składać również studenci innych uczelni, jeśli nie otrzymają lokum na swoim uniwersytecie - mówi Emilia Kujawa, rzeczniczka ZUT.

- Standard jest różny, ale zaczyna się od dobrego i bardzo dobrego, a kończy na naprawdę luksusowym takim standardzie współczesnych pokoi hotelowych. Dlatego, że my nasze akademiki na bieżąco remontujemy i doposażamy - mówi Kujawa.

Przez trwające remonty Uniwersytet Szczeciński zmniejszył pulę miejsc dla nowych studentów do 1100.

Średni miesięczny koszt pokoju dwuosobowego we wszystkich akademikach to 700 złotych. Na większości uczelni rekrutacja do akademików prowadzona jest wraz z rekrutacją na wybrane kierunki studiów.
Edycja tekstu: Michał Król
Jak zapewnia rzeczniczka uniwersytetu Anna Malec, miejsca wystarczy dla wszystkich nowych żaków.
Dużą bazę posiada również Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny. Tam wnioski o zakwaterowanie mogą składać również studenci innych uczelni, jeśli nie otrzymają lokum na swoim uniwersytecie - mówi Emilia Kujawa, rzeczniczka ZUT.

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