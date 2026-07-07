Pacjenci nie mogą dodzwonić się do szpitala na Pomorzanach. Rozwiązaniem ma być call center

Godzinami ślęczą przy telefonach, a linia ciągle jest zajęta – tak pacjenci szpitala na szczecińskich Pomorzanach w naszych mediach społecznościowych opisywali próby odwołania wizyt w poradniach tej placówki.

Edycja tekstu: Michał Król

Jej przedstawiciele przyznają, że problem dotyczy niektórych poradni i zapowiadają duże zmiany."Od trzech dni dzwonię do szpitala na Pomorzanach, aby odwołać wizytę męża na badanie oczu. Nie ma z kim rozmawiać" - wskazywali internauci pod naszym materiałem o problemie nieodwołanych wizyt. Ich zdaniem z lekarskiej konsultacji najtrudniej zrezygnować właśnie w szpitalu na szczecińskich Pomorzanach.Dr Magda Wiśniewska, dyrektor ds. lecznictwa placówki przyznaje, że w przypadku niektórych poradni problem rzeczywiście istnieje.- Panie w rejestracji muszą obsługiwać też pacjentów, którzy zgłoszą się bezpośrednio do poradni - mówi Wiśniewska.Remedium na ten problem ma być call center. Od 1 kwietnia mamy przefantastyczną instytucję w naszym szpitalu, czyli call center. Na razie mamy tam poradnię kardiologiczną, nefrologiczną, ginekologii onkologicznej, ginekologii operacyjnej, anestezjologiczną, transplantacyjną, endokrynologiczną.Reszta poradni ma być włączona do call center do końca roku.