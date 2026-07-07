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Pacjenci nie mogą dodzwonić się do szpitala na Pomorzanach. Rozwiązaniem ma być call center

Region Anna Klimczyk

Uniwersystecki Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Uniwersystecki Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Godzinami ślęczą przy telefonach, a linia ciągle jest zajęta – tak pacjenci szpitala na szczecińskich Pomorzanach w naszych mediach społecznościowych opisywali próby odwołania wizyt w poradniach tej placówki.
Jej przedstawiciele przyznają, że problem dotyczy niektórych poradni i zapowiadają duże zmiany.

"Od trzech dni dzwonię do szpitala na Pomorzanach, aby odwołać wizytę męża na badanie oczu. Nie ma z kim rozmawiać" - wskazywali internauci pod naszym materiałem o problemie nieodwołanych wizyt. Ich zdaniem z lekarskiej konsultacji najtrudniej zrezygnować właśnie w szpitalu na szczecińskich Pomorzanach.

Dr Magda Wiśniewska, dyrektor ds. lecznictwa placówki przyznaje, że w przypadku niektórych poradni problem rzeczywiście istnieje.

- Panie w rejestracji muszą obsługiwać też pacjentów, którzy zgłoszą się bezpośrednio do poradni - mówi Wiśniewska.

Remedium na ten problem ma być call center. Od 1 kwietnia mamy przefantastyczną instytucję w naszym szpitalu, czyli call center. Na razie mamy tam poradnię kardiologiczną, nefrologiczną, ginekologii onkologicznej, ginekologii operacyjnej, anestezjologiczną, transplantacyjną, endokrynologiczną.

Reszta poradni ma być włączona do call center do końca roku.

Edycja tekstu: Michał Król
Relacja Anny Klimczyk.

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