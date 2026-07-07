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Są fundusze na kolejny etap renowacji szafy organowej Grünebergów

Region Joanna Maraszek

Kościół pw. św. Piotra Apostoła w Międzyzdrojach. Fot. Materiały prasowe Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach
Kościół pw. św. Piotra Apostoła w Międzyzdrojach. Fot. Materiały prasowe Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach
Legendarna szafa organowa Grünebergów w Międzyzdrojach przejdzie kolejny etap metamorfozy.
Miejscowa parafia otrzymała kolejne fundusze na renowację zabytku. W sumie 100 tysięcy złotych.

Pierwszy etap odnowy zabytkowych organów polegał na renowacji piszczałek, drugi obejmie szafę - mówi ks. dr Mariusz Cywka, proboszcz parafii św. Piotra Apostoła.

- Będzie ukończona szafa organowa, przepięknie też przyozdobiona złotem. Wróci do tych kolorów, które na początku posiadała, bo właściwie ostatnim kolorem z siedmiu to był właśnie ten seledynowy - mówi Cywka.

Już wiadomo, że drugi etap renowacji nie będzie ostatnim, ale jak zapewnia marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz i na ten znajdą się środki.

- Rozmawialiśmy z księdzem Mariuszem na temat tego, jak duże to wyzwanie finansowe, więc druga, nie wiem czy ostatnia, pewnie nie - mówi Geblewicz.

Zabytkowe organy pochodzą z 1862 r.
Relacja Joanny Maraszek.

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