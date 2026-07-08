Odnowione oficyny, nowe mieszkania, windy i przestrzeń dla seniorów [ZDJĘCIA]

W Szczecinie zaprezentowano efekty zakończonej rewitalizacji wnętrza Kwartału 33 w rejonie ulic Śmiałego i Krzywoustego.





Edycja tekstu: Michał Tesarski

Inwestycja kosztowała prawie 29 milionów złotych i objęła budowę trzech oficyn z ponad czterdziestoma mieszkaniami.Zastępca prezydenta Szczecina Michał Przepiera podkreśla, że rewitalizacja ma nie tylko odnowić centrum miasta, ale przede wszystkim przyciągnąć do niego nowych mieszkańców.- To przede wszystkim budownictwo w centrum miasta, co jest dla nas istotne, aby tutaj było życie, mieszkańcy się pojawiali. To jest połączenie rewitalizacji z nowoczesnością. Dzięki takim inwestycjom możemy mieszkańcom oferować kolejne programy, w których mogą dobierać produkty mieszkaniowe czy usług publicznych pod siebie - mówi Przepiera.W dwóch oficynach powstały mieszkania komunalne i wspomagane dla seniorów. Wszystkie budynki wyposażono w windy.Prezes Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Radosław Kanarek zwraca uwagę na rozwiązanie, którego dotąd w Szczecinie nie było.- Na dachu domu dla seniora znajduje się taka przestrzeń bardziej rekreacyjna. Została postawiona mała oranżeria dla osób, które będą chciały korzystać, czy też jakby uprawiać, czy też poświęcić swój czas. Coś, co tak naprawdę jest chyba pierwszym takim rozwiązaniem na taką skalę w naszym mieście - podkreśla Kanarek.To nie koniec zmian w Kwartale 33. Szczecińskie TBS planuje drugi etap inwestycji, który obejmie budowę kolejnych oficyn oraz dwupoziomowego parkingu podziemnego na ponad 180 miejsc.