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Budynek po podstawówce może stać się nową pracownią dla szczecińskich artystów

Region Julia Nowicka

Fot. Julia Nowicka [Radio Szczecin]
Fot. Julia Nowicka [Radio Szczecin]
Fot. Julia Nowicka [Radio Szczecin]
Fot. Julia Nowicka [Radio Szczecin]
Budynek, w którym mieściła się Szkoła Podstawowa nr 67, może zamienić się w pracownie dla szczecińskich artystów. Chodzi o zabytkową kamienicę przy ul. Wielkopolskiej w Szczecinie, która od dwóch lat stoi pusta.
- Wydział Kultury Urzędu Miasta planuje stworzyć tam miejsce pracy dla 20 artystów - zapowiada dyrektor wydziału Marta Dziomdziora. - Obserwujemy, że jest zapotrzebowanie artystów w Szczecinie na lokale, które będą im służyły na pracownię. Na pewno nabór będziemy robić w systemie "open call", tak żeby każdy miał równe szanse, żeby z tych przestrzeni skorzystać.

Marta Dziomdziora dodaje, że szczecińskich artystów będzie można tam zaprosić dopiero po przeprowadzeniu gruntownego remontu kamienicy. - Przede wszystkim musimy postawić na bezpieczeństwo, czyli wymienić instalację, zrobić instalację przeciwpożarową. Ponieważ budynek jest zabytkiem, musimy mieć zgodę na budowę, nawet jeżeli chcemy przeprowadzić drobne prace remontowe. Jesteśmy więc na etapie ubiegania się o zgodę.

Po uzyskaniu zgody od konserwatora zabytków, Urząd Miasta rozpocznie procedurę przetargową.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
- Wydział Kultury Urzędu Miasta planuje stworzyć tam miejsce pracy dla 20 artystów - zapowiada dyrektor wydziału Marta Dziomdziora.
Marta Dziomdziora dodaje, że szczecińskich artystów będzie można tam zaprosić dopiero po przeprowadzeniu gruntownego remontu kamienicy.

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