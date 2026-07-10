"Zmiany na rynku sprawiają, że młodym coraz trudniej jest znaleźć pierwszą pracę"

W "Radiu Szczecin na Wieczór" ekspertki rozmawiały o malejącej liczbie ofert pracy sezonowej w regionie.

Edycja tekstu: Michał Tesarski

Jak wskazuje Ewelina Kolanowska, rzeczniczka Okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie, już nie tylko studenci zainteresowani są pracą na wakacje. Coraz częściej aplikacje na takie stanowiska wysyłają seniorzy.- Ten wiek, w którym my chcemy być aktywni, w którym chcemy pracować, się wydłuża. Każdy chce też sobie poprawiać sytuację materialną. Do tej pory było tak, że ta praca sezonowa kojarzyła się z młodymi osobami, które chcą zarobić tę pierwszą pensję - mówiła Kolanowska.Pracodawcy coraz częściej wymagają doświadczenia - nawet w pracy w kawiarni czy restauracji. Młodzi powinni przekuwać swoje zainteresowania w dodatkowe umiejętności - wskazuje ekspertka rynku pracy Natalia Kawecka.- Niektóre kompetencje, czy to właśnie jakąś analizę danych, bo potrafię dobrze liczyć, interesuje mnie takie analityczne podejście, ale też tworzenie treści. Młodzi są świetni na przykład w tworzeniu treści kontentowych, marketingowych - podkreślała Kawecka.Liczba ogłoszeń o pracę sezonową spadła o około 15 proc., a liczba aplikacji na jedno stanowisko znacząco wzrosła (12 procent).