Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

"Zmiany na rynku sprawiają, że młodym coraz trudniej jest znaleźć pierwszą pracę"

Region Julia Nowicka

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
W "Radiu Szczecin na Wieczór" ekspertki rozmawiały o malejącej liczbie ofert pracy sezonowej w regionie.
Jak wskazuje Ewelina Kolanowska, rzeczniczka Okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie, już nie tylko studenci zainteresowani są pracą na wakacje. Coraz częściej aplikacje na takie stanowiska wysyłają seniorzy.

- Ten wiek, w którym my chcemy być aktywni, w którym chcemy pracować, się wydłuża. Każdy chce też sobie poprawiać sytuację materialną. Do tej pory było tak, że ta praca sezonowa kojarzyła się z młodymi osobami, które chcą zarobić tę pierwszą pensję - mówiła Kolanowska.

Pracodawcy coraz częściej wymagają doświadczenia - nawet w pracy w kawiarni czy restauracji. Młodzi powinni przekuwać swoje zainteresowania w dodatkowe umiejętności - wskazuje ekspertka rynku pracy Natalia Kawecka.

- Niektóre kompetencje, czy to właśnie jakąś analizę danych, bo potrafię dobrze liczyć, interesuje mnie takie analityczne podejście, ale też tworzenie treści. Młodzi są świetni na przykład w tworzeniu treści kontentowych, marketingowych - podkreślała Kawecka.

Liczba ogłoszeń o pracę sezonową spadła o około 15 proc., a liczba aplikacji na jedno stanowisko znacząco wzrosła (12 procent).

Edycja tekstu: Michał Tesarski
Jak wskazuje Ewelina Kolanowska, rzeczniczka Okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie, już nie tylko studenci zainteresowani są pracą na wakacje.
Młodzi powinni przekuwać swoje zainteresowania w dodatkowe umiejętności - wskazuje ekspertka rynku pracy Natalia Kawecka.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 10:00 serwis z godziny 9:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

lipiec 2026
poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05poniedziałek06wtorek07środa08czwartek09piątek10sobota11niedziela12poniedziałek13wtorek14środa15czwartek16piątek17sobota18niedziela19poniedziałek20wtorek21środa22czwartek23piątek24sobota25niedziela26poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek31sobota01niedziela02

Najczęściej czytane

  1. Śmigłowiec LPR-u lądował z przygodami w Wisełce
    (od 04 lipca oglądane 5683 razy)
  2. Mężczyzna spadł z rusztowania
    (od przedwczoraj oglądane 4825 razy)
  3. Zmarł mężczyzna wyłowiony z Odry
    (od wczoraj oglądane 4422 razy)
  4. Nocny pożar w gminie Kobylanka
    (od 04 lipca oglądane 3394 razy)
  5. Służby ostrzegają przed grasującą w lesie pumą
    (od wczoraj oglądane 2974 razy)
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Koniec budowy SDS-u. Mieszkańcy skorzystają za kilka miesięcy [WIDEO, ZDJĘCIA]
Mieszkańcy Stargardu zachwyceni nowymi elektrycznymi autobusami [WIDEO, ZDJĘCIA]
Najmłodsi Szczecinianie poznają historię średniowiecza [WIDEO, ZDJĘCIA]
Zaniedbany skwer przy Alei Niepodległości odstrasza Szczecinian [WIDEO, ZDJĘCIA]
Nowe stroje Pogoni. "Mogliśmy sobie pozwolić na większą ekstrawagancję" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Odnowione oficyny, nowe mieszkania, windy i przestrzeń dla seniorów [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty