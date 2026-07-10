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Identyfikacje ofiar rzezi wołyńskiej są bardzo trudne. Pomaga zaawansowana technologia

Region Elżbieta Bielecka

﻿Fot. Andrzej Ossowski
﻿Fot. Andrzej Ossowski
To były bardzo trudne identyfikacje - mówi szczeciński genetyk, prof. Andrzej Ossowski o przywracaniu tożsamości ofiarom rzezi wołyńskiej z Puźnik na Ukrainie.
Po raz pierwszy ustalono tożsamości zabitych przez UPA w rzezi wołyńskiej

Po raz pierwszy ustalono tożsamości zabitych przez UPA w rzezi wołyńskiej

Prof. Ossowski uhonorowany medalem Gloria Artis
Zakończono pierwszy etap poszukiwań mogił ofiar zbrodni wołyńskiej w Puźnikach na Ukrainie [ZDJĘCIA]
Osiem osób, których nazwiska zostaną podane w poniedziałek, to pierwsze ofiary tej zbrodni, które zidentyfikowano.

Badania przeprowadzono na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie. Jak powiedział Radiu Szczecin prof. Ossowski, trwały one rok. Dodał, że zarówno poszukiwania, jak i same analizy genetyczne, były skomplikowane.

- W zdarzeniu ginęły całe rodziny. Krewni, którzy przeżyli te zdarzenia, to są bardzo często zstępni po rodzeństwie, kuzynostwie, więc genetycznie są to bardzo dalekie pokrewieństwa - mówi Ossowski.

Jeszcze kilka lat temu identyfikacja części ofiar byłaby niemożliwa. Dziś pomaga w tym m.in. zaawansowana technologia.

- W przypadku Wołynia stosujemy i będziemy stosować najnowocześniejsze zdobycze genetyki sądowej, łącznie z genologią genetyczną. To są badania, które wykonujemy jako jedyny zespół w Polsce i jeden z niewielu zespołów na świecie - mówi prof. Ossowski.

Noty identyfikacyjne zostaną wręczone rodzinom ofiar w poniedziałek.

Edycja tekstu: Michał Król
Relacja Elżbiety Bieleckiej.

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