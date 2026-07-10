Identyfikacje ofiar rzezi wołyńskiej są bardzo trudne. Pomaga zaawansowana technologia

To były bardzo trudne identyfikacje - mówi szczeciński genetyk, prof. Andrzej Ossowski o przywracaniu tożsamości ofiarom rzezi wołyńskiej z Puźnik na Ukrainie.

Edycja tekstu: Michał Król

Osiem osób, których nazwiska zostaną podane w poniedziałek, to pierwsze ofiary tej zbrodni, które zidentyfikowano.Badania przeprowadzono na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie. Jak powiedział Radiu Szczecin prof. Ossowski, trwały one rok. Dodał, że zarówno poszukiwania, jak i same analizy genetyczne, były skomplikowane.- W zdarzeniu ginęły całe rodziny. Krewni, którzy przeżyli te zdarzenia, to są bardzo często zstępni po rodzeństwie, kuzynostwie, więc genetycznie są to bardzo dalekie pokrewieństwa - mówi Ossowski.Jeszcze kilka lat temu identyfikacja części ofiar byłaby niemożliwa. Dziś pomaga w tym m.in. zaawansowana technologia.- W przypadku Wołynia stosujemy i będziemy stosować najnowocześniejsze zdobycze genetyki sądowej, łącznie z genologią genetyczną. To są badania, które wykonujemy jako jedyny zespół w Polsce i jeden z niewielu zespołów na świecie - mówi prof. Ossowski.Noty identyfikacyjne zostaną wręczone rodzinom ofiar w poniedziałek.