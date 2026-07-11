Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz

Pierwsze efekty nowej inwestycji w Dobrej. Ucieszą się piesi i rowerzyści [WIDEO, ZDJĘCIA]

Region Adam Wosik

Realizacja: Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]
Widać już pierwsze efekty powstającej drogi pieszo-rowerowej na terenie podszczecińskiej Dobrej.
- Chodzi o ponad dwukilometrowy odcinek ulicy Granicznej od skrzyżowania z ulicą Krajobrazową do skrzyżowania z ulicą Karpacką - informuje starosta policki Shivan Fate. - Ulica Graniczna jest bardzo ruchliwa, tam nie ma możliwości przejścia nawet poboczem. Droga sama w sobie jest wąska, więc ta ścieżka pieszo-rowerowa na pewno zwiększy poziom bezpieczeństwa w tym rejonie.

- A ten poziom bezpieczeństwa będzie tu znacznie podwyższony - dodaje Shivan Fate. - Będzie też oświetlenie, dzięki gminie Dobra. Władze gminy dogadały się ze starostwem, żeby włożyć od razu swój wkład i też robić oświetlenie tej drogi.

Nowa droga pieszo-rowerowa w podszczecińskiej Dobrej ma zostać w pełni ddana do użytku najpóźniej wiosną przyszłego roku. Koszt inwestycji, to trzy i pół miliona złotych.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
- Chodzi o ponad dwukilometrowy odcinek ulicy Granicznej od skrzyżowania z ulicą Krajobrazową do skrzyżowania z ulicą Karpacką - informuje starosta policki Shivan Fate.
- A ten poziom bezpieczeństwa będzie tu znacznie podwyższony - dodaje Shivan Fate.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 17:00 serwis z godziny 16:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

lipiec 2026
poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05poniedziałek06wtorek07środa08czwartek09piątek10sobota11niedziela12poniedziałek13wtorek14środa15czwartek16piątek17sobota18niedziela19poniedziałek20wtorek21środa22czwartek23piątek24sobota25niedziela26poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek31sobota01niedziela02

Najczęściej czytane

  1. Mężczyzna spadł z rusztowania
    (od 08 lipca oglądane 4969 razy)
  2. Zmarł mężczyzna wyłowiony z Odry
    (od przedwczoraj oglądane 4627 razy)
  3. Służby ostrzegają przed grasującą w lesie pumą
    (od przedwczoraj oglądane 3479 razy)
  4. Urodziny na Różance. Kolejka po tort [WIDEO, ZDJĘCIA]
    (od 05 lipca oglądane 2240 razy)
  5. Korki na A6 w okolicach Szczecina
    (od 05 lipca oglądane 1931 razy)
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Spacer śladami szczecińskiego Króla tanga [WIDEO, ZDJĘCIA]
Karmajoga. Dzień Psa w Ogrodach Śródmieście [WIDEO, ZDJĘCIA]
Szczecin pamiętał o ofiarach ukraińskich nacjonalistów [WIDEO, ZDJĘCIA]
Pierwsze efekty nowej inwestycji w Dobrej. Ucieszą się piesi i rowerzyści [WIDEO, ZDJĘCIA]
Koniec budowy SDS-u. Mieszkańcy skorzystają za kilka miesięcy [WIDEO, ZDJĘCIA]
Mieszkańcy Stargardu zachwyceni nowymi elektrycznymi autobusami [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty