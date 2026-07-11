Pierwsze efekty nowej inwestycji w Dobrej. Ucieszą się piesi i rowerzyści [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Widać już pierwsze efekty powstającej drogi pieszo-rowerowej na terenie podszczecińskiej Dobrej.

- Chodzi o ponad dwukilometrowy odcinek ulicy Granicznej od skrzyżowania z ulicą Krajobrazową do skrzyżowania z ulicą Karpacką - informuje starosta policki Shivan Fate. - Ulica Graniczna jest bardzo ruchliwa, tam nie ma możliwości przejścia nawet poboczem. Droga sama w sobie jest wąska, więc ta ścieżka pieszo-rowerowa na pewno zwiększy poziom bezpieczeństwa w tym rejonie.



- A ten poziom bezpieczeństwa będzie tu znacznie podwyższony - dodaje Shivan Fate. - Będzie też oświetlenie, dzięki gminie Dobra. Władze gminy dogadały się ze starostwem, żeby włożyć od razu swój wkład i też robić oświetlenie tej drogi.



Nowa droga pieszo-rowerowa w podszczecińskiej Dobrej ma zostać w pełni ddana do użytku najpóźniej wiosną przyszłego roku. Koszt inwestycji, to trzy i pół miliona złotych.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski