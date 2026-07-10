Najważniejsze wydarzenia zza zachodniej granicy

Fot. Radio NDR

Trzy minuty z Meklemburgii przygotowujemy we współpracy z redakcją NDR. Słuchacze tej niemieckiej stacji otrzymują w zamian najważniejsze wiadomości z Radia Szczecin. Sprawdźmy co zatem wydarzyło się u naszych sąsiadów z Niemiec.

Do czasu wrześniowych wyborów do parlamentu krajowego stacja NDR regularnie przeprowadza ankiety wśród mieszkańców Meklemburgii-Pomorza Przedniego pytając ich, na kogo zagłosowaliby, gdyby wybory odbyły się już w najbliższą niedzielę. Najnowszy sondaż przeprowadzony przez instytut badawczy infratest dimap po raz pierwszy wskazuje na niewielką większość dla sojuszu czerwono-czerwono-zielonego, czyli koalicji SPD, Partii Lewicy i Zielonych. Najsilniejszą partią w sondażu pozostaje AfD z wynikiem 36 procent. CDU po raz pierwszy spadła do poziomu jednocyfrowego, osiągając 9 procent.



Kanada zamierza zlecić budowę 12 okrętów podwodnych stoczni TKMS w Kilonii. Dzięki temu mogłyby powstać również miejsca pracy w zakładzie w Wismarze. Dla „Thyssen Krupp Marine Systems” jest to największe zlecenie na budowę okrętów podwodnych w historii firmy. Według doniesień mediów, wartość tej transakcji ma wynieść ponad 60 miliardów euro. Obecnie TKMS inwestuje około 200 milionów euro w stocznię w Meklemburgii-Pomorzu Przednim.



Piątek dla dzieci w Meklemburgii-Pomorzu Przednim był ostatnim dniem szkolnym. Teraz we wszystkich krajach związkowych północnych Niemiec trwają wakacje letnie. Na naszych drogach znów zrobi się więc tłoczniej. W lipcu policja zamierza zwrócić szczególną uwagę na ruch turystyczny. Funkcjonariusze sprawdzają kampery, przyczepy i samochody kempingowe pod kątem bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz nadmiernego obciążenia. W tym celu podczas szeroko zakrojonej kontroli wykorzystano również wagę do pomiaru obciążenia kół. Kontrole skupiają się również na kierowcach korzystających z telefonów komórkowych podczas jazdy.



Osiem lat temu Rzeczpospolita Polska, kraj związkowy Brandenburgia oraz Meklemburgia-Pomorze Przednie rozpoczęły realizację pomysłu utworzenia drugiej transgranicznej trasy rowerowej w południowym Pomorzu Przednim. W ten weekend odbędzie się jej uroczyste otwarcie. Ostatnio ukończono odcinek prowadzący z Krackowa do Battinsthal koło Penkun. Trasa, której budowa kosztowała cztery miliony euro, krzyżuje się ze szlakiem rowerowym Odra-Nysa biegnącym z Zittau przez Löcknitz-Ueckermünde do Zempin na wyspie Uznam.



Białe żagle na Morzu Bałtyckim i barwny program na lądzie – tak rozpoczęła się 88. edycja Tygodnia Warnemünde. Otworzyło go prawie 900 żeglarzy z 14 krajów oraz około 3000 uczestników „Niegen Ümgang”, czyli parady na lądzie. Na wodzie po rzece Alten Strom pływały już smocze łodzie, a w planie są cztery regaty. Tydzień w Warnemünde potrwa do 12 lipca.



Radio Szczecin współpracuje ze stacją NDR, przygotowującą wiadomości radiowe i telewizyjne dla Dolnej Saksonii, Meklemburgii-Pomorza Przedniego i Szlezwika-Holsztynu.



Co tydzień będziecie mogli zapoznać się z wiadomościami zza naszej zachodniej granicy. Usłyszycie je także w programie Tematy i Muzyka w piątek po godz. 17.