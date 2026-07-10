Pasy, strzałki, znaki, czyli drogowcy malują w Szczecinie

Trwa odnawianie oznakowania poziomego na ulicach Szczecina. Dotychczas odświeżono już około 60 procent pasów, strzałek i innych znaków malowanych na jezdniach.

Prace prowadzone są głównie nocą, aby ograniczyć utrudnienia dla kierowców.



W najbliższym czasie drogowców będzie można spotkać między innymi na Szosie Polskiej, ulicach Gdańskiej i Goleniowskiej, w rejonie Wałów Chrobrego oraz alei Wyzwolenia.



Jeśli pogoda dopisze, odnawianie oznakowania powinno zakończyć się na przełomie września i października.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski