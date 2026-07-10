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Zielarka przekonuje: do garnka, zamiast do kompostownika

Region Julia Nowicka

Fot. Facebook/Gloria z Natury
Fot. Facebook/Gloria z Natury
Zamiast wyrzucać do kompostownika, można je wkomponować do swojej diety. Wiktoria Gloria Orzechowska, szczecińska zielarka przekonuje, że w naszych ogrodach mogą rosnąć chwasty, posiadające prozdrowotne działanie.
Trzeba jedynie znać ich wygląd i nazwy. - Mamy gwiazdnicę. Roślinę, którą dawniej leczono szkorbut. Tylko tutaj już musimy wiedzieć, że jest rośliną saponinową, czyli nie jemy jej dużo na świeżo, dlatego że sapo z łaciny - mydło i może nam po prostu być niedobrze - mówi Wiktoria Gloria Orzechowska.

- Wielu działkowców - niesłusznie - starannie usuwa podagrycznika - dodaje zielarka. - Ja radzę nie pozbywać się, tylko zainteresować się jego właściwościami. To jest wspaniała roślina przeciwzapalna; roślina, która działa lekko przeciwbólowo. Przy wszelkiego rodzaju bólach stawów możemy jeść w sałatkach, w surówkach, w zupie, możemy zrobić masło z podagrycznikiem.

Ekspertka przypomina jednocześnie, by nie spożywać roślin, których nie jesteśmy w stanie rozpoznać.
Wiktoria Gloria Orzechowska, szczecińska zielarka przekonuje, że w naszych ogrodach mogą rosnąć chwasty, posiadające prozdrowotne działanie. Trzeba jedynie znać ich wygląd i nazwy.
- Wielu działkowców - niesłusznie - starannie usuwa poda-grycznika - dodaje zielarka.

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