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Czerwone flagi na bałtyckich plażach. Sprawdź gdzie

Region Elżbieta Bielecka

Czerwona flaga na kąpieliskach. Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin/Archiwum]
Czerwona flaga na kąpieliskach. Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin/Archiwum]
Czerwona flaga powiewa nad częścią nadbałtyckich kąpielisk. To z powodu zbyt wysokich fal.
Zakaz wchodzenia do wody obowiązuje w Pobierowie, Pustkowie, Rewalu, Niechorzu i w Pogorzelicy.

Z kolei na wschodzie województwa zamknięte są kąpieliska Bobolin Zachód i "Dubaj I" w Jarosławcu z powodu zanieczyszczenia wody.

Do wody można wchodzić na pozostałych kąpieliskach w regionie.


Edycja tekstu: Jacek Rujna

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