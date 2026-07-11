Czerwone flagi na bałtyckich plażach. Sprawdź gdzie

Czerwona flaga powiewa nad częścią nadbałtyckich kąpielisk. To z powodu zbyt wysokich fal.

Do wody można wchodzić na pozostałych kąpieliskach w regionie.





Edycja tekstu: Jacek Rujna

Zakaz wchodzenia do wody obowiązuje w Pobierowie, Pustkowie, Rewalu, Niechorzu i w Pogorzelicy.Z kolei na wschodzie województwa zamknięte są kąpieliska Bobolin Zachód i "Dubaj I" w Jarosławcu z powodu zanieczyszczenia wody.