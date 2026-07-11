Dni pola w stadninie koni. Bohater główny: burak cukrowy

Kilkudziesięciu rolników z całego regionu wzięło udział w Dniach Pola w Stadninie Koni Nowielice (gmina Trzebiatów). Spotkanie zorganizował szczeciński Okręgowy Związek Plantatorów Buraków Cukrowych.

Edycja tekstu: Jacek Rujna

Na poletkach doświadczalnych prezentowane były najnowsze odmiany roślin, zaś na terenie stadniny można było zapoznać się z nowoczesnymi maszynami i technologiami uprawy.Jak mówi Arkadiusz Orkiszewski, właściciel gospodarstwa w Drzeninie w gminie Gryfino dobry plon buraków nie oznacza jedynie dużej masy roślin z hektara.- Wiadomo, że cukrowni zależy głównie na cukrze, na tak zwanej polaryzacji i w związku z tym należy też zwrócić uwagę nie tylko na masę plonu, ale też i na zawartości jakościowe tego cukru w buraku i w związku z tym uprawiać to w ten sposób, żeby te buraki miały wysoką polaryzację - powiedział.W sobotę i niedzielę w Stadninie Koni Nowielice odbędą się Regionalne Zawody Jeździeckie w skokach przez przeszkody. Początek w południe.