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Dni pola w stadninie koni. Bohater główny: burak cukrowy

Region Piotr Tolko

źródło: facebook / PowiatGryfickiOficjalna
źródło: facebook / PowiatGryfickiOficjalna
Kilkudziesięciu rolników z całego regionu wzięło udział w Dniach Pola w Stadninie Koni Nowielice (gmina Trzebiatów). Spotkanie zorganizował szczeciński Okręgowy Związek Plantatorów Buraków Cukrowych.
Regionalne Zawody Jeździeckie w Nowielicach

Regionalne Zawody Jeździeckie w Nowielicach

Na poletkach doświadczalnych prezentowane były najnowsze odmiany roślin, zaś na terenie stadniny można było zapoznać się z nowoczesnymi maszynami i technologiami uprawy.

Jak mówi Arkadiusz Orkiszewski, właściciel gospodarstwa w Drzeninie w gminie Gryfino dobry plon buraków nie oznacza jedynie dużej masy roślin z hektara.

- Wiadomo, że cukrowni zależy głównie na cukrze, na tak zwanej polaryzacji i w związku z tym należy też zwrócić uwagę nie tylko na masę plonu, ale też i na zawartości jakościowe tego cukru w buraku i w związku z tym uprawiać to w ten sposób, żeby te buraki miały wysoką polaryzację - powiedział.

W sobotę i niedzielę w Stadninie Koni Nowielice odbędą się Regionalne Zawody Jeździeckie w skokach przez przeszkody. Początek w południe.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
- Wiadomo, że cukrowni zależy głównie na cukrze, na tak zwanej polaryzacji i w związku z tym należy też zwrócić uwagę nie tylko na masę plonu, ale też i na zawartości jakościowe tego cukru w buraku i w związku z tym uprawiać to w ten sposób, żeby te buraki miały wysoką polaryzację - powiedział.

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