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15. edycja Biegu Filmowego w Wałczu

Region Informacyjna Agencja Radiowa

źródło: Facebook / festiwaldwochjezior
źródło: Facebook / festiwaldwochjezior
To prawdopodobnie najbardziej kolorowy bieg w kraju. W Wałczu odbyła się 15. odsłona Biegu Filmowego.
Festiwal Dwóch Jezior w Wałczu [PROGRAM, ZDJĘCIA]

Festiwal Dwóch Jezior w Wałczu [PROGRAM, ZDJĘCIA]

Na starcie stanęły postacie z filmów i bajek - bo tak właśnie od lat przebierają się uczestnicy tego wydarzenia. Jak przyznają - choć strój niekiedy utrudnia pokonanie trasy, to nie to jest najważniejsze.

- Przyjeżdżamy tu już od chyba 4-5 lat. W tym roku jesteśmy stewardessami. - Strój z filmu "Krzyk", już coraz kolejny, cały czas w przebraniu, zawsze jest to usprawiedliwienie, czemu się wolniej biega. - Na 12 biegów 11 razy przebrany. Raz pobiegłem niepoważnie, czyli się ścigałem. - Marilyn Monroe, chodzi o fun, o spędzenie czasu na świeżym powietrzu. - Zabawa i przebieranie i stroje... My nie biegniemy dla wyniku, tylko dla zabawy i dla pomocy, bo tu zawsze jest szczytny cel - mówili uczestnicy biegu.

Bieg Filmowy to tylko jedna z atrakcji Festiwalu Biegowego w Wałczu. Był też m.in. triathlon, dystans półmaratonu, a nawet wyścig… raczkujących dzieci. Jak mówi organizator wydarzenia, Paweł Januszewski - chodzi o to, by pokazać, że aktywność to też dobra zabawa.

- Mamy wrażenie, że coraz więcej ludzi potrzebuje trochę luzu w tym wszystkim, takiej zabawy... Jeżdżę po różnych biegach, ale chyba na tej imprezie liczba stoperów jest proporcjonalnie mniejsza niż przebranych - zauważył.

Niedzielne biegi i marsze towarzyszyły odbywającemu się w ten weekend w Wałczu 10. Festiwalowi Dwóch Jezior.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
- Na 12 biegów 11 razy przebrany. Raz pobiegłem niepoważnie, czyli się ścigałem. - Marilyn Monroe, chodzi o fun, o spędzenie czasu na świeżym powietrzu. - Zabawa i przebieranie i stroje... My nie biegniemy dla wyniku, tylko dla zabawy i dla pomocy, bo tu zawsze jest szczytny cel - mówili uczestnicy biegu.
- Mamy wrażenie, że coraz więcej ludzi jednak potrzebuje trochę luzu w tym wszystkim, takiej zabawy... Jeżdżę po różnych biegach, ale chyba na tej imprezie liczba stoperów jest proporcjonalnie mniejsza niż przebranych - zauważył.

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