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Dobra zabawa i festiwal kolorów na Psiej Polanie

Region Anna Klimczyk

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]
Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]
Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]
Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]
Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]
Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]
Strefa baniek, dmuchańce czy festiwal kolorów. To kwintesencja dobrej zabawy.
W szczecińskim Parku Kasprowicza na Psiej Polanie trwa Letni Festiwal Zabawy. Odwiedziła go nasza reporterka Anna Klimczyk.

- Bańki są super! - No dziecko ma co robić, tak? Szaleje na dmuchańcach, zjeżdża na zjeżdżalniach, bawi się na dżungli. Właśnie idziemy na bańki. - Na pewno na dmuchańce pójdziemy - mówią uczestnicy.

Poskaczesz na dmuchańcach? - dopytuje reporterka.

- Tak - odpowiada uczestnik festiwalu.

- Są bańki, jest przewidziana maskotka, różne też animacje dla dzieci. W drugiej części imprezy przewidziane są wyrzuty kolorów, które też tutaj zapewniamy. Wszyscy się świetnie bawią i również są przewidziane jakieś animacje dla wszystkich - mówił Maksymilian Rogucki, koordynator na imprezach Holi Święto Kolorów.

Wydarzenie potrwa do godziny 18.

Edycja tekstu: Michał Tesarski
Relacja Anny Klimczyk

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