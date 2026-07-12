Dobra zabawa i festiwal kolorów na Psiej Polanie

Strefa baniek, dmuchańce czy festiwal kolorów. To kwintesencja dobrej zabawy.

Edycja tekstu: Michał Tesarski

W szczecińskim Parku Kasprowicza na Psiej Polanie trwa Letni Festiwal Zabawy. Odwiedziła go nasza reporterka Anna Klimczyk.- Bańki są super! - No dziecko ma co robić, tak? Szaleje na dmuchańcach, zjeżdża na zjeżdżalniach, bawi się na dżungli. Właśnie idziemy na bańki. - Na pewno na dmuchańce pójdziemy - mówią uczestnicy.Poskaczesz na dmuchańcach? - dopytuje reporterka.- Tak - odpowiada uczestnik festiwalu.- Są bańki, jest przewidziana maskotka, różne też animacje dla dzieci. W drugiej części imprezy przewidziane są wyrzuty kolorów, które też tutaj zapewniamy. Wszyscy się świetnie bawią i również są przewidziane jakieś animacje dla wszystkich - mówił Maksymilian Rogucki, koordynator na imprezach Holi Święto Kolorów.Wydarzenie potrwa do godziny 18.