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Strażacy walczyli z pożarem w jednej z dzielnic Nowogardu

Region Tomasz Domański

Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]
Strażacy walczyli z wielkim ogniem. O niebezpiecznym zdarzeniu poinformował nas nasz stały słuchacz, dzwoniąc na czujny telefon 510 777 222.
- Nowe Kulice, dzielnica Nowogardu, pożar domu jednorodzinnego, trzy zastępy straży pożarnej, właśnie trwa akcja gaśnicza - mówił słuchacz.

Wiadomość potwierdził w rozmowie z Radiem Szczecin oficer prasowy Komendanta Powiatowego PSP w Goleniowie, mł. bryg. Tomasz Dworecki.

- To jest przedłużenie ulicy Bohaterów Warszawy w Nowogardzie. I to był budynek murowany, kryty dachówką, około 80 metrów kwadratowych. Doszło do pożaru poddasza. W zdarzeniu nie było poszkodowanych - poinformował Dworecki.

Na tę chwilę przyczyny powstania zarzewia ognia nie są znane.

Edycja tekstu: Michał Tesarski
O niebezpiecznym zdarzeniu poinformował nas nasz stały słuchacz na czujny telefon 510 777 222.
Wiadomość potwierdził w rozmowie z Radiem Szczecin oficer prasowy Komendanta Powiatowego PSP w Goleniowie, mł. bryg. Tomasz Dworecki.

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