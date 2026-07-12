Strażacy walczyli z pożarem w jednej z dzielnic Nowogardu

Strażacy walczyli z wielkim ogniem. O niebezpiecznym zdarzeniu poinformował nas nasz stały słuchacz, dzwoniąc na czujny telefon 510 777 222.

Edycja tekstu: Michał Tesarski

- Nowe Kulice, dzielnica Nowogardu, pożar domu jednorodzinnego, trzy zastępy straży pożarnej, właśnie trwa akcja gaśnicza - mówił słuchacz.Wiadomość potwierdził w rozmowie z Radiem Szczecin oficer prasowy Komendanta Powiatowego PSP w Goleniowie, mł. bryg. Tomasz Dworecki.- To jest przedłużenie ulicy Bohaterów Warszawy w Nowogardzie. I to był budynek murowany, kryty dachówką, około 80 metrów kwadratowych. Doszło do pożaru poddasza. W zdarzeniu nie było poszkodowanych - poinformował Dworecki.Na tę chwilę przyczyny powstania zarzewia ognia nie są znane.