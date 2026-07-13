Piękna plaża, zabytki i najwyższa ceglana latarnia na świecie. Świnoujście zaprasza turystów

Najszersza plaża w Polsce, rozlewiska Delty Świny, rezerwaty przyrody, nowoczesna promenada i liczne historyczne zabudowania, a wszystko dostępne dla gości. Świnoujście położone na 44 wyspach zachwyci zarówno tych, którzy lubią delektować się urokami Bałtyku, jak i wypoczywać aktywnie.

Edycja tekstu: Michał Król

Można odwiedzić kopalnię bursztynu, jeździć czołgiem czy oglądać panoramę z najwyższej ceglanej latarni na świecie. Do centrum wjeżdża się najdłuższym podwodnym tunelem w kraju.Morza szum, ptaków śpiew, gdzie najpiękniejsza plaża jest?- W Świnoujściu. - Tu nam się bardzo podoba. Co najbardziej urzekło? Chyba najbardziej plaża, że jest szeroka i długa. - Jesteśmy bardzo zadowoleni i ta plaża jest po prostu przepiękna. - Jest bardzo fajnie, jestem bardzo zadowolona i przyjeżdżam tu już od 10 lat - mówią turyści.Nie dość, że plaża jest piękna i czysta, to już po raz 21. zdobyła międzynarodowe wyróżnienie, jakim jest "błękitna flaga". Jest się czym pochwalić, co też robi Joanna Agatowska, prezydent Świnoujścia.- Świnoujście to wyjątkowe miasto położone na 44 wyspach, które oferuje bardzo dużo atrakcji dla każdego, kto do nas przyjedzie - mówi Agatowska.Kiedy już wypoczniemy na tej wspaniałej plaży i ukoimy nasze zmęczone ciało, możemy przejść do zwiedzania Świnoujścia. A cóż innego, by nie zwiedzać, jak właśnie świnoujskie fortyfikacje i oczywiście latarnię morską. Ale jak to w Świnoujściu, żeby dostać się do tych zabytków, konieczny jest rejs.Tuż przy morskiej latarni na wyspie Wolin leży Fort Gerharda, a formułę jego zwiedzania można nazwać co najmniej nietuzinkową - przyznaje Piotr Piwowarczyk z Muzeum Obrony Wybrzeża.- Mamy szkolenie wojskowe. Nie ma zwiedzania, nie ma turystów, są tylko i wyłącznie kandydaci na kadetów i usłyszymy finał tego szkolenia, który musi zakończyć się oczywiście wystrzałem armatnim. Fort powstał w XIX wieku, jest największym z fortów Twierdzy Świnoujście i najlepiej zachowanym tego rodzaju fortem pruskim w Europie. Miejscem, gdzie historia cały czas żyje. Jest pruski komendant, są pruscy żołnierze i jest to, co najważniejsze, czyli jest po prostu przygoda - mówi Piwowarczyk.Jeśli przestraszymy się tych wszystkich strzałów, to możemy uciec na latarnię morską. Na 64-metrową wieżę. Ile może być tu stopni? - Ja wiem, że jest 308. Warto taki widok Świnoujścia z góry zobaczyć, jest bardzo piękny - przyznają turyści.Wejście na ten zabytek to nie tylko wyzwanie dla wytrwałych, ale prawdziwy zaszczyt, bo o świnoujskiej latarni morskiej mówi się, że jest nazywana "królową jasności".- Jest jedną z tych latarni, które mają najbardziej niebanalną architekturę, ale przede wszystkim to najwyższa ceglana latarnia morska na świecie - podkreśla Piwowarczyk z Muzeum Obrony Wybrzeża.Serce niejednego turysty może skraść Fort Anioła z różanym ogrodem na dachu i widokiem na marinę, do której wpływają jachty z całej Europy. O zabytku opowiada Krystian Kośmider, opiekun fortu.- Fort to nie tylko historia, jest to również kawiarnia, jest to piękna galeria sztuki, ale mamy także część rozrywkową. Mamy przejażdżki mini czołgiem, poszukiwanie bursztynu, a także salę, gdzie eksponaty można chwytać, przymierzać, robić zdjęcia i zamienić się w prawdziwego żołnierza, czy też rycerza - zauważa Kośmider.Trudno nie wspomnieć o tym, że temperatura wody na plaży w Świnoujściu latem dochodzi nawet do 26 stopni Celsjusza. Żeby to sprawdzić na własnej skórze, do Świnoujścia można dojechać drogą krajową S3, a od trzech lat do centrum miasta wjeżdża się przez najdłuższy podwodny tunel.